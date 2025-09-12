道の駅で行われたイベントの様子（バイカーズパラダイス提供）

バイクのツーリング需要を地域振興につなげようと、南足柄市と二輪車事業の企画・運営などを行う「バイカーズパラダイス」（東京都中央区）が連携し、一風変わった取り組みを始めている。それが、市を代表する観光名所の大雄山最乗寺（同市大雄町）でバイク乗りの交通安全を祈願する「バイク祈祷（きとう）」。関係者は「うるさい」「危ない」といった従来のバイクに対する負のイメージを払拭し、安全意識の向上と観光需要の創出に期待している。

きっかけは２０２１年４月に開通した「はこね金太郎ライン」。同市矢倉沢と箱根町仙石原を結ぶ道路の利用促進と市への観光需要の創出を目的に、市が約３年前にバイカーズパラダイス側に協力を呼びかけ、企画を練ってきた。

その後、プロジェクトを知った最乗寺側からも「バイク乗りに訪れてほしい」との依頼があり、バイク祈祷が実現した。

８月２３日にはキックオフイベントが行われ、お笑い芸人のレイザーラモンＲＧさん、チュートリアルの福田充徳さんら「ＲＧツーリングクラブ」のメンバーもバイクで参加。総勢３０人ほどが同社が運営するバイク乗りが集まる拠点「バイカーズパラダイス南箱根」（静岡県函南町）から、はこね金太郎ラインを経由して最乗寺に到着。普段はバイクでは入れない境内に乗り入れ、僧侶８人が交通安全を祈願した。参加者からは特別な体験ができたと好評だったという。