通算2133安打・408犠打を記録し、10度のゴールデングラブ賞を受賞。堅実な守備と高い戦術理解度で長年チームを支え、WBC（2006）では世界一メンバー、2008年北京五輪では日本代表主将を務めた、宮本慎也氏。現役引退後はNHKの野球解説者として活動しながら、学生野球の指導にも力を注いでいる。

そんな宮本氏が、豊富な実績と経験に、現代のデータ分析を融合させ「戦略としての野球」に本格的に切り込んだ著書『プロ視点の野球観戦術 戦略、攻撃、守備の新常識』（PHP新書）を上梓した。ここでは同書より一部を抜粋し、日本人の“フライ嫌い”に対する宮本氏の考えを紹介する（全2回の1回目／2回目に続く）



現役時代の宮本慎也氏 ©文藝春秋

日本人はフライが嫌い

単打ばかりのアベレージヒッターより、長打力のある長距離砲の方が、価値がある打者だということは、打率とOPSの比較でも分かってもらえたと思います。それならなぜ、日本ではOPSが浸透しないのでしょう。

さまざまな要因はありますが「日本人はフライが嫌い」という点に集約されてくると思っています。

甲子園での野球中継を聞いていても、フライを打った瞬間に実況アナウンサーが「あぁ！ 打ち上げてしまったぁ〜！」と叫んでいるのをよく聞くでしょう。続けてアマチュアの解説者が「そうですね。アッパースイングではなく、上からたたきつけてゴロを打たないといけません」とダメ押しします。

「これじゃ、日本の野球はレベルが上がらないよ」

そんなやり取りを聞くたびに「これじゃ、日本の野球はレベルが上がらないよ」と心の中で涙を流しています。

アマチュアの解説者には大変申し訳ないのですが、これが現実です。それを聞いた小学生や中学生の指導者が「そうだよな」と納得して、フライを嫌いになっていくのです。ひどいのは、フリー打撃などの練習で「フライ禁止」と指導するコーチが多いことです。

ケースバッティングなどで、エンドランなどの練習ならいいのですが、バッティングの技術向上を狙うなら逆効果です。これが日本の打撃レベルが上がらない原因のひとつになっています。

もちろん、ダメなフライもあります。バットが外側から入ってしまうと、擦ったようなインパクトになり、ボールをカットしたようなフライになります。この手のフライは飛距離も出ません。

「ダメなフライと紙一重のフライの区別がつかない人が多い」実情

しかし、ホームランと紙一重のフライがあります。タイミングがドンピシャで、わずかにボールの下を叩いてしまったような打球です。右打者のショートフライ、左打者のセカンドフライは、僅かな打ち損じが多く、決してダメなフライではないことが多いのです。

現在、中日ドラゴンズの中田翔選手が、夏の甲子園大会に大阪桐蔭高校の1年生で出場したときのことでした。

打った瞬間、ショートへのポップフライだと思った打球がなかなか落ちてきません。その滞空時間の長さに度肝を抜かれました。もう少しボールの上を叩いていたら、どこまで飛んでいったのだろう……。まさにホームランと紙一重のフライでした。

ダメなフライと紙一重のフライの区別がつかない人が多いのが実情です。それなのにどんなフライでもフライはフライと決めつけ、ダメとしてしまいます。指導者や選手、そして野球ファンに「フライはダメなもの」という印象が強いからだと思います。

「フライボール革命」が受け入れられない要因とは

もちろん私の性格上、黙っていられません。NHKの解説者を務めているため、同局のスポーツアナウンサーとは、プロ野球のキャンプ視察や中継で顔見知りです。仲の良いアナウンサーには「フライを打ったときに残念そうなしゃべり方をするな」と、軽い“説教”をします。

すると「なんて表現すればいいんですか？」との素朴な問いに言葉を失います。「ホームランと紙一重の打球だぁ！」では言いにくいでしょう。「打球が上がったが……」とそのまま言うしか思いつきません。私自身、何かよい表現があれば、教えてもらいたいと思っています。

こうした「フライ悪説」がフライのイメージを悪くしているのか、もともとフライが悪いと思っている人が多いからなのか、どちらが最初なのかは分かりません。

ただ、日本では「フライ」という言葉が悪くなるのも理解できます。ホームランもフライなのですが、日本人がイメージする「フライ」は、内野へのポップフライではないでしょうか。アメリカではホームランも内野フライも同じ「フライ」で、日本人とは受け取る印象が違うのです。

このフライを毛嫌いする日本野球が、メジャーの「フライボール革命」を受け入れない要因のひとつになっていると思っています。

ゴロとフライでのヒット割合と長打割合を日米で比較した結果…

ではここで、日本のプロ野球とメジャーで、ゴロとフライでのヒット割合と長打割合を比べてみましょう。それぞれ3年間の数値を調べてみました。

3年間のトータルを項目別に平均すると、メジャーはゴロ安打が24.4％、ゴロ長打が2.2％。フライ安打が20.7％で、フライ長打が16.8％。

日本はゴロ安打が23.1％、ゴロ長打が1.2％で、フライ安打は29.3％、フライ長打が15.6％でした。

同じ項目で日米の比較をすると思ったほどの差はありません。しかし、日米ともに長打の割合はゴロよりフライが圧倒しています。

意外だったのは、日本はゴロ安打よりフライ安打の割合が高く、メジャーは逆にゴロ安打よりフライ安打の割合が低いことです。これは私の推測ですが、メジャーはフライを打ちにいった結果の打ちミスがゴロで、日本はゴロを打ちにいった結果の打ちミスがフライになっているということでしょう。

メジャーはフライを打ちにいった結果のゴロが強烈で、ゴロの長打割合が日本より1％も高くなっているのは、それが要因だと思います。

そして日本はゴロを打ちにいった結果のフライがポップフライで、ポテンヒットの割合が高いのでしょう。

日本はフライ安打割合（29.3％）がゴロ安打割合（23.1％）より高いのに、メジャーのゴロ安打割合（24.4％）より低いフライ長打割合（16.8％）と比べても、割合が低く逆転現象が起きています。

私の推測で間違っていないという根拠になると思います。

日米のスイング理論の違い

技術的な観点から見ても、納得できる根拠があります。メジャーはアッパー気味に下からバットを出していきます。そうやって打つと、バットのヘッドが早く立っていきやすくなります。このようなスイング軌道を「煽り打ち」と呼びます。

「煽り打ち」のスイングだと、ボールの上っ面を叩きやすく、打球はドライブがかかります。本来はアッパー軌道でもボールの下にバットのヘッドが入っていかなければならないので、ミスショットに分類されますが、こうして打ったゴロの打球になると球足が速く、ゴロでもヒットになりやすい面があります。

一方、日本の多くの指導者が教える「上から叩け」は、ボールの下にバットのヘッドが入り過ぎると、擦ったような当たりになり、力のないポップフライになります。日本はポテンヒットが多くなります。

こうして日米の打球を比較しただけでも、それぞれのスイング理論の違いが、数値になって表れてきます。私自身にとっても、とても興味深く、勉強になりました。

