浜崎あゆみ、松浦勝人氏と密着2ショット「a-nation」裏側公開に「可愛すぎる」「最強なコンビ」とファン歓喜
【モデルプレス＝2025/09/12】歌手の浜崎あゆみが9月10日、自身のInstagramを更新。エイベックスの代表取締役会長・松浦勝人氏との写真を投稿し、反響を呼んでいる。
浜崎は「And YOU. 」とつづり、松浦氏との2ショット写真を投稿。浜崎はホワイトのファー帽子とシースルータンクトップを着こなし笑顔でピースサイン、隣の松浦氏はブラウンのタンクトップにサングラス姿で親指を立ててポーズしている。
また、この投稿には「＃anation2025」のハッシュタグも添えられ、2025年8月30日〜8⽉31⽇に東京・味の素スタジアムにて行われた大型野外フェスティバルの「a-nation」で撮影されたオフショットであることが分かる。この投稿には「時代を創ってきた最高で最強なコンビ」「素敵、感慨深い2ショット」「大好き」「可愛すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
