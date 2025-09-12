美人インフルエンサー「40のママ」顔出し“未公開動画”披露「お若くて二度見」「姉妹かと思った」の声
【モデルプレス＝2025/09/12】インフルエンサーのMINAMIが11日、自身のX（旧Twitter）を更新。40歳の母親との未公開動画を公開し、反響が寄せられている。
【写真】インスタフォロワー90万人超、40歳美人母を顔出し
MINAMIは「めっちゃ40のママを主張する20と19の未公開動画あった」と、母親の40歳の誕生日を祝う家族3ショット動画を公開。ケーキを前にした和やかな家族の様子が収められている。
この投稿に、ファンからは「ママお若くて二度見」「姉妹かと思った」「美しい親子」「仲良し家族」「愛おしすぎる」「素敵なお母さん」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】インスタフォロワー90万人超、40歳美人母を顔出し
◆MINAMI、40歳の母親との未公開動画を公開
MINAMIは「めっちゃ40のママを主張する20と19の未公開動画あった」と、母親の40歳の誕生日を祝う家族3ショット動画を公開。ケーキを前にした和やかな家族の様子が収められている。
この投稿に、ファンからは「ママお若くて二度見」「姉妹かと思った」「美しい親子」「仲良し家族」「愛おしすぎる」「素敵なお母さん」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】