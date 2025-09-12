『火喰鳥を、喰う』水上恒司＆山下美月＆宮舘涼太らの仲良しオフショット解禁
映画『火喰鳥を、喰う』より、主演の水上恒司や共演の山下美月、宮舘涼太らがフィルムカメラで互いを撮り合ったオフショット5点が解禁された。
【写真】水上恒司＆山下美月＆宮舘涼太らの素顔を捉えた『火喰鳥を、喰う』貴重オフショット
本作は、原浩による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作の同名小説を実写映画化。
物語は、信州で暮らす久喜雄司（水上）と夕里子（山下）の元に戦死した先祖の久喜貞市の日記が届くところから始まる。日記の最後のページにつづられていたのは「ヒクイドリ、クイタイ」の文字。その日以来、幸せな夫婦の周辺で不可解な出来事が起こり始める。超常現象専門家・北斗総一郎（宮舘）を加え真相を探るが、その先に現れたのは驚きの世界だった―。
監督を務めるのは、『超高速!参勤交代』シリーズや、『空飛ぶタイヤ』（2018）、『シャイロックの子供たち』（2023）などを手がけた本木克英。脚本は『ラーゲリより愛を込めて』（2022）や『ディア・ファミリー』（2024）などの林民夫が手がける。水上と山下は初の本木組参加となる。
解禁されたオフショットには、シャッターを切る山下（夕里子役）を中心にキメ顔でレンズを見つめる水上（雄司役）＆宮舘（北斗役）の3ショットの姿をはじめ、おどけた表情やポーズで写り込む彼らの飾らないキュートな素顔を垣間見ることができる。
また、森田望智（記者・与沢役）、豊田裕大（夕里子の弟・亮役）らも加わり、輪になって談笑する写真からは、“謎”と“怪異”が交錯する緊迫感に満ちた本作の世界観とは裏腹に、撮影裏では常に笑顔が絶えず終始リラックスした空気が流れていたことがうかがえる。
映画『火喰鳥を、喰う』は、10月3日より全国公開。
