マックスは、コロンとしたかわいいコンパクトサイズのミニホッチキス「HD-10P」を2025年9月16日から数量限定で販売します。カラーは、くすみグリーン、くすみラベンダー、くすみピンクの3色。実売価格は605円（税込）。

「HD-10P」

記事のポイント デスクまわりに置いても場所をとらないミニサイズのホッチキス。トレンドのくすみカラーを採用しているので、ほかの文具と色合わせをしたりカラーコーディネイトが楽しめます。

本製品は、全長約5cmの小さなサイズで、職場や家庭の机など限られた空間でも場所をとらず、「スペパ」（スペースパフォーマンス）に優れているのが特徴。

↑スタンダードモデル「HD-10NX」（全長9cm）との比較。

また、28g と軽量なので、持ち運びが気軽にできる利便性も備えています。

コロンとしたかわいい形状で、落ち着きがありながら地味にならない色合いのくすみカラーを採用。ほかの文具とのコーディネイトも楽しめます。

↑トレンドのくすみカラーを採用。

とじた針を簡単にはずせる「リムーバ」付き。とじ枚数は2〜15枚（※）。

※PPC用紙64g／m2（55kg紙）をとじた場合

マックス ミニホッチキス「HD-10P」 発売日：2025年9月16日 実売価格：605円（税込）

