通算2133安打・408犠打を記録し、10度のゴールデングラブ賞を受賞。堅実な守備と高い戦術理解度で長年チームを支え、WBC（2006）では世界一メンバー、2008年北京五輪では日本代表主将を務めた、宮本慎也氏。現役引退後はNHKの野球解説者として活動しながら、学生野球の指導にも力を注いでいる。

そんな宮本氏が、豊富な実績と経験に、現代のデータ分析を融合させ「戦略としての野球」に本格的に切り込んだ著書『プロ視点の野球観戦術 戦略、攻撃、守備の新常識』（PHP新書）を上梓した。ここでは同書より一部を抜粋し、日本人の"三振嫌い"に対する宮本氏の考えを紹介する



現役時代の宮本慎也氏

日米比較…「三振」をどう考えるか

「フライ」が嫌いな日本人は、「三振」も嫌います。ただ、「フライ」はスイングやコンタクトの仕方、タイミングによって「良いフライ」と「悪いフライ」があります。フライを嫌う人でも、ライナーもフライの一種と考えれば、それほどフライは悪くないと思ってくれる人も多くなるでしょう。

しかし「三振」は違います。「良い」や「悪い」とは関係なく、なるべくなら避けたいものです。例えば1死三塁というチャンスで三振したら、得点は入りません。日本野球では「三振では何も起きない」と言われる所以でしょう。バットに当ててフェアグラウンドに打球を飛ばせば、ヒットでなくても犠牲フライや内野ゴロで得点になるケースがあるからです。

「三振」についての考え方は、日本球界とメジャーでは大きく違います。メジャーでは「三振もゴロやフライのアウトと同じ、1アウト」という考え方が主流です。これについては、先ほど述べたように、バットに当てさえすれば得点できる可能性があるため、日本の「三振では何も起きない」という考え方の方が正しいと思います。

「状況によっては試合を優位に進める」三振を恐れずにスイングした方がいい場面とは？

しかしメジャーの「三振も同じ1アウト」という考え方も、状況によっては試合を優位に進めることがあります。例えば1死一塁でゴロを打てば併殺のリスクが高まります。三振なら1アウトでも、併殺は2アウトとなってしまいます。

さらに言うと、2アウトで走者がいない場合も考えてみてください。長打力のある選手なら、1発や長打狙いでいいと思っています。2アウトから単打で得点するのは難しいためです。もちろん、四球や単打で出塁できれば、それに越したことはありません。

しかし、ホームランを打つ確率がある選手なら、その可能性に懸けてフルスイングした方が緊迫感も出て面白いし、相手バッテリーにもプレッシャーをかけることになるのではないでしょうか？ こういった場面では三振を恐れずにスイングした方がいいと思っています。

ここまで述べると、皆さんは「また宮本は自分のプレースタイルと逆のことを言っているな」と思われる人もいるでしょう。その通りです。

「三振を恐れずにバットを振っていける打者が、価値のある打者」

私の現役時代の成績を見てもらえばわかるでしょう。プロ野球通算19年間で2162試合出場し、8486打席で三振は909個です。これは名球会に入っている方々の中でも少ない方です。でも、胸を張っていい数字ではありません。

四球数は398個。これは少ない数字です。本来、強打者であれば相手が勝負を避けます。当然、四球数は多くなります。

私の場合、三振が少ないのはカウントで追い込まれ、三振したくないから早いカウントから打っていくからです。特に8番を打っていた頃は、次の打者は投手です。1発などの長打力に乏しいので、相手バッテリーは四球で歩かせるのはもったいないと考えます。甘いコースに投げてもシングルヒットで済む可能性が高いわけです。

それなら四球より、ストライクゾーンで勝負しようとなります。それがこの成績を表しているわけです。こんな私が名球会に入れたのは優秀な打者だからではなく、守備が良かったから打席に立つ機会が多くなったということでしょう。

自己分析して、いつも感じていたことです。だから打者として評価を上げたかったり、チームの勝敗を左右する打者になりたいのなら、長打力を身につけることです。チームにおいては、三振を恐れずにバットを振っていける打者が、価値のある打者なのです。

メジャーは「投高打低」を解消しているのに…三振数が減る日本で「投高打低」が問題視されるワケ

メジャーと日本球界で「投高打低」が始まったとされる年度から、1試合における三振率を比べてみましょう。メジャーに倣って、2005年からの数字を並べてみました。

これを見て、日本人の感覚だと不思議だと感じる印象を受けるのではないでしょうか？2005年から2009年までのメジャーは、1試合平均6個台だった三振数が、2010年から7個台に上がっています。そして2016年からは8個台にまで上がっています。

「投高打低」の時代から、時が経つにつれ、三振数が増えているのです。

一方、日本球界は2015年までは6個台で、2016年から7個台に突入していますが、2019年をピークにその後は5年連続で減少を続けています。

メジャーは「投高打低」が解消していく上で三振数が増えているのに、日本は「投高打低」が問題視されるようになってから減るという逆転現象が起きているのです。

長打ねらいより三振回避の日本スタイル

実際、メジャーでも「フライボール革命」が話題になり始めた頃、三振数が増えているのが問題視されていました。しかし、時代が進むにつれ「投高打低」は叫ばれなくなり、やがて三振数の増加を懸念する声も小さくなりました。

逆に日本は「投高打低」が問題視されるようになり、それを解消するために三振数を減らすような打撃スタイルが推進されたからでしょうか。

簡単にまとめてみます。メジャーは三振を恐れずに長打を狙っていって「得点力」を上げて成功。日本は「得点力」を上げるためにコンパクトな打撃スタイルを求め、三振数は減りましたが、「投高打低」の流れに拍車をかけたということです。

「三振も同じ1アウト」という考え方は、必ずしも正しいとは言えません。しかしその考えが、長打率を上げているのは明確です。

日本は「三振を嫌がる」という慣習から抜け出せず、「得点力」を上げるには「長打率を上げる」より、「三振をしない」という方向に進んでいるからだと思います。

「ちょっと違うんじゃないか」と否定する人もいるでしょう。しかし、日米の野球史が、それを証明しているのだと思います。

