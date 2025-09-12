Nothingの次期フラッグシップ完全ワイヤレスイヤホン（TWS）「Nothing Ear(3)」が、2025年9月18日に発売されることが正式に発表されました。

↑もうすぐ登場！（画像提供／Nothing）

これはNothing公式Xアカウントが投稿した「Ear(3).Soon」（まもなくEar(3)登場）というティザーに続くもので、半透明のステム（軸）デザインが復活する見通しです。

最新の投稿では、Nothingブランドを象徴する半透明デザインを継承しつつ、ステム部分に製品名の刻印と黒のシリコンチップが確認できます。ただし、実際のスペックはまだ公開されていません。

Ear (3).

18 September. pic.twitter.com/GxrBXvxtE1 — Nothing (@nothing) September 8, 2025

本製品はNothingのTWSとしては第4世代にあたります。前モデルは「Nothing Ear」でしたが、新製品では「Ear(3)」というわかりやすい番号付き名称に戻る形です。

同社のグローバルスマート製品マーケティング責任者は、ファンが「Ear(1)」「Ear(2)」といった時系列のシンプルなネーミングを望んでいると説明しています。

一方、Nothingの廉価モデル「Ear(a)」は、パワフルな低音やアクティブノイズキャンセリング、LDACハイレゾ再生対応、Bluetooth 5.3搭載などの機能で高い人気を得ています。しかし、バッテリー持ちがやや短く、充電ケースも簡素すぎるとの指摘がありました。

Ear(3)がこうした弱点を克服しつつ、手ごろな価格を実現できれば、Ear(a)に続く売れ筋商品になるかもしれません。

Source: Nothing (X)

via: Android Police

The post 「Nothing Ear(3)」、9月18日発売決定！ ファン待望の番号付きネーミングが復活 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.