◇カーリング ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦 第２日（１２日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）

代表決定戦に王手をかけた女子のロコ・ソラーレは、ＳＣ軽井沢クラブに４―５で敗れて初黒星。スキップ・藤沢五月は「この試合に限って言うと、最後に上野選手がいいドローを決めて、私が決めきれなかった。ただ単純な、負けの敗因」と振り返った。

ラスト１投が明暗を分けた。４―４で迎えた最終エンド（Ｅ）、後攻はロコ・ソラーレ。ＳＣ軽井沢クのスキップ・上野美優が、ガードの石をかいくぐりながらのドローショットでＮＯ１を作った。ハウス中央に置けば勝利、１次リーグ突破が決まった藤沢のショットは伸びて決まらず。試合後は「ラストショットを決めるのがスキップの責任の一つ。たかが一投、されど一投というところかなと思う」と、唇をかんだ。

次戦は午後１時からのフォルティウス戦。勝てば２勝しているロコ・ソラーレ、ＳＣ軽井沢クの決定戦進出が決まる。藤沢は「チームとして試合はよく作れていたので、最後の最後で私の集中力と、スイーパーを信じて投げるべきかなと思う」と、気持ちを切り替えた。