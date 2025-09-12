2025年の夏は全国各地でクマの目撃や襲撃が相次いだ。知床半島・羅臼岳で登山中の男性がヒグマに襲われ、遺体で発見された事件に衝撃を受けた人も多いだろう。ランニング中や人家でクマに襲われるケースも多い。クマに出会ったら、ケガをしたらどうすればよいのか……。『クマ外傷 クマージェンシー・メディシン』の編著者である秋田大学医学部の中永士師明（なかえ・はじめ）医師に話を聞いた。（全2回の1回目／後編に続く）

【画像】救急隊員が「地面に落ちていた鼻を…」“顔のほとんどを失う”事態になった男性のその後の記録、トレイルカメラに映った親子熊の姿、“怪物ヒグマ”による水にぬれた不気味な足跡などの写真を見る



秋田県鹿角市の自動撮影カメラに映ったクマ［同県提供］ ©時事通信社

「クマにやられた傷は治療が難しい」。クマに関する取材をしていると、しばしば聞く話ではある。中には「クマの爪でやられると、3、4本の傷が並行するから、お互いを縫い合わせるのが難しいんだ」と訳知り顔で“解説”してくれる人もいた。なるほどそんなものか、と思っていたが、中永士師明医師（救急・集中治療医学講座 教授）は、きっぱりと否定した。

「クマによる外傷がナイフのような綺麗な線状の傷になることは、ほとんどありません。傷口は、はっきりいってグチャグチャな状態になります」

クマに襲われた患者の状態を見て“絶句”

その中永がクマに襲われた患者を初めて見たのは、今から30年以上前、岩手医科大学に勤務していたときのことだった。それまで大阪や横浜など都市部での救急医療に携わってきた中永にとっては、クマが出るということ自体驚きだったが、搬送されてきた患者の状態を見て、文字通り絶句したという。

「襲撃時の状況など、細かいことは覚えてないのですが、顔面をひどくやられていました。それまでも犬とか馬など他の動物による外傷は見たことがありましたが、全く違っていたんですね。とにかく瞬間的にすさまじい外力（外から受ける力）が働いたことが一目でうかがえる外傷でした」

医師であっても、通常はクマによる外傷を治療する機会はほとんどなく、研修などの過程で知識としてそれを教えられることもないという。中永が初めて見るクマ外傷は、動物による傷というよりも、むしろ交通事故などによる「高エネルギー外傷」に近い印象を受けたという。

「例えば、車が正面衝突したとか、工場で大きな機械に巻き込まれた、あるいは高所から転落したとかそういう時に負うのと似た感じの傷なんですね。それだけ強い外力が複雑に作用して受傷されているというのが、やはり衝撃的でした」

以来、これまでに中永が診たクマ外傷の症例数は100に近い。とくに秋田大学医学部に赴任した2008年以降、症例は加速度的に増えていき、2023年には1年で20例を診た。

『クマ外傷 クマージェンシー・メディシン』は、その20例の症例をもとに中永をはじめとする秋田大学医学部で救急医療を担当する7人の医師がクマ外傷の実態を解説した稀有な本である。

「もともとは別の救急医療の本のコラムとして、クマに襲われた患者さんは外傷だけでなく、心にも傷を負ってPTSDを発症するなど、治療に時間がかかるケースが多いということを書いたんです。それが医療系出版社の編集者の目にとまって、クマ外傷に特化した本を出すことになったんです」

本書は医療関係者のみならず一般読者の強い関心を惹き、救急医療の専門書としては異例の売れ行きを記録。中永も「ここまで話題になった本は初めてです」と語る。

クマが顔面を狙う事件はなぜ起きるのか

中永によると、クマによる外傷にはひとつ大きな特徴があるという。

「それはクマは顔面を攻撃するということです。うちで診たクマ外傷の患者さんの実に90％が顔面に受傷していました。次に多いのが上肢（70％）で、以下、頭部（60％）下肢（40％）胸部（25％）頸部（15％）となっています」

なぜ顔面に受傷が集中するのか。それはクマの習性とも関連する。クマは周囲を警戒したり、威嚇したりするときは後肢で立ち上がることが多い。しかるのち、必要とあらば攻撃へと転じるのである。

「そのため、クマによる第一撃は、立ち上がった状態から前肢で水平に薙ぎ払うことが圧倒的に多いんです。クマの立位での身長はだいたい100〜150cmですので、ちょうど人間の顔の高さを振り抜くことになります。また、クマ同士で争う場合は、相手の口をかみこんで窒息死させようと顔を狙うので、人間においても顔面外傷を負うことが多いんです」

襲われた人は顔の右側に傷を負うことが多いことから、ハンターの間では“クマは左利き”という説もあるというが、中永は「恐らく右利きの人が多いので、咄嗟に右手をかざして、右半身の状態でクマの攻撃を防ごうとして、右側に傷が集中するのだと思います」と語る。

いずれにしろ、その威力はすさまじいばかりだ。

「以前、クマに襲われた患者さんの治療のため、傷口を洗浄して縫合しようとしたら、皮膚の中からクマの爪が出てきたこともありました。自分の爪が折れるほどの勢いで前肢を振り下ろしているのか、と驚きました」

当然のことながらそれだけの力で顔面を薙ぎ払われたら、そのダメージは深刻なものになる。中永らのデータによるとクマ外傷患者の45％が顔面を骨折し、15％が眼球破裂に至っている。本書では、患者の了解をとったうえで受傷直後の写真と治療後の写真が並べて掲載されているのだが、とくに前者の写真は「これだけの傷を負った人が死ななかったのか」と驚くほどの惨状を呈している。

70代男性のケース「地面に落ちていた鼻を…」

とりわけ私が驚愕したのは、本書の第3章・症例3として記録された70代男性のケースである。この男性は路上でクマに襲われ、倒れたところをクマにのしかかられていた。たまたま車で通りかかった人がクラクションを鳴らして追い払ったが――。

〈顔面中央部を眉間から両頬、上口唇にかけて一塊に食いちぎられた。離断された顔面は路上に残っており、救急搬送時に回収された〉（『クマ外傷』より）

「このケースでは、現場に駆け付けた救急隊員がたまたま地面に落ちていた被害者の鼻周辺の組織を見つけて、それを袋に入れて患者さんと一緒に持ってきてくれました。歯とか指の脱落の場合は、ほぼ全部丁寧に持ってきてくれるのですが、鼻を持ってきてくれた救急隊員は初めてでした」

クマに襲われた患者が運ばれてきたとき、中永ら救急担当の医師はICU（集中治療室）でまず「全身管理」を行う。これは患者の全身状態を総合的かつ継続的に評価・調整し、まずはその命を守るために必要な治療を施すことを指す。

「とにかくバイタルサインの安定化を図ることに徹します。具体的には（A）気道確保と頸椎保護、（B）呼吸と致死的な胸部外傷の保護、（C）循環と止血の3点です。それから出血性ショックに伴う低体温症に備えて保温対策を行い、傷口が細菌で汚染されないよう感染症対策も非常に重要です。細かい診断をする前に、とにかく“死の危険を遠ざけること”が我々、救急医の役割です」

バイタルサインが安定し、いわゆる「命に別状はない」という状態になったところで、順次、必要な治療が施されていく。顔面の外傷なら形成外科医が、手足の複雑骨折などであれば整形外科医が、という具合に受傷部位によって分担していくという。

「この患者さんの場合は、すぐに形成外科医が全身麻酔下で離断した組織（鼻）の再接合手術を行いました。形成外科の先生が非常に頑張ってくれて、この手術が非常にうまくいったんですね」

男性は“顔のほとんどを失った”事態からどうなったのか

本書には術後半年の患者の写真も掲載されているのだが、中永の言葉通り、搬送直後の“顔のほとんどを失った”としかいいようのない状況から、奇跡といってもよいほどの回復ぶりだ。鼻も綺麗についており、違和感もほとんどない。

「多くのクマ外傷治療を経験する中でわかってきたことのひとつが、『顔の傷はあまり感染を起こさない』。つまり化膿しにくいんですね。顔面には多くの動脈・静脈・毛細血管などが密に分布しており、血流が豊富なため、細菌なども排除されやすいのでしょう。それに対して四肢の傷の場合は感染が起こりやすく、残念ながら再建が難しい場合も少なくありません。ちなみに海外のクマは狂犬病に罹っていることがあるのですが、日本のクマは狂犬病ウイルスを持っていません」

目だけは「眼球破裂になってしまうと、失明するしかない」

一方で、治療の予後がいい顔であっても、「ここだけは、やられてしまうとどうしようもない」という器官がある。眼球である。

「目だけは治せません。クマにはたかれて目が飛び出したり、眼球破裂になってしまうと、失明するしかない。我々が診たクマ外傷の20の症例では眼球損傷と眼筋の障害により、3名が失明してしまいました」

クマ外傷の場合、いわゆるPTSD（心的外傷後ストレス障害）などの「心の傷」も大きな問題となる。

「うちで入院されたクマ外傷の患者さんのうち、だいたい40％くらいが不眠などの症状を訴えていました。襲われたときの状況がフラッシュバックするという方や、畑で襲われた70代の女性が、その後『怖くて畑に行けなくなった』というケースもありました」

「命に別状なし」の本当の意味

本書で報告されている症例は、テレビのニュース報道であれば、「クマに襲われましたが、命に別状はありませんでした」などと報じられることになる。ところが「命に別状はなし」の実態は、かくも凄惨なものであり、被害者にとってはその後の人生に関わるほどの深刻なダメージが残る。

このことは、これまであまり知られてこなかった。中永が力をこめる。

「それこそ私たちがこの本で伝えたかったことです。“命に別状はない”というのは、決して軽傷ではありません。それどころか、一生を左右するほどの傷を負うこともあるのだということをもっと知ってほしい。報道でも“命に別状はありませんでしたが、被害者は重傷を負いました”という一言を付け加えるだけでも印象が変わると思います」

クマを正しく恐れることが、結果的にクマによる人身事故を防ぐことに繋がるのである。

（伊藤 秀倫）