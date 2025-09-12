土田晃之「勉強しなくてよかった」業界を生き残るための能力とは？昔と今のエンタメの違いを語る【『僕たちが愛した昭和カルチャー回顧録』発売記念インタビュー】
昭和100年となる今年、あの時代を振り返る本やテレビ番組などを頻繁に見かける。さまざまなジャンルに精通している土田晃之さんが「昭和なアイテム」について語った『僕たちが愛した昭和カルチャー回顧録』（双葉社）もそのひとつ。
ヒーローものやアニメ、おもちゃ、テレビ番組…懐かしいアイテムの連続に、「おお、これこれ！」と顔がほころぶ方もいることだろう。今、なぜ昭和が人気なのか？ 出版を記念して土田さんにお話を聞いた。
■●今は昭和が「オシャレなアイテム」に
――今、特に若い世代に「昭和」が人気ですが、なぜだと思いますか？
土田晃之（以下、土田）：自分らにないものだからじゃないですか。たとえばフィルムカメラも人気ですけど、絶対スマホのほうが便利だし、なんか「そっちいくのはオシャレ」っていうのもあるんでしょう。旧車乗ってる人もいますけど、絶対今の車のほうがエアコン効くし、なんか「オシャレなアイテム」に見えてるんだと思います。
――リアル昭和人からすると、痛かったり臭かったり、なんか「圧」もある時代にも思いますが。
土田：僕もそうですね。今は街中でカツアゲされているヤツも殴られているヤツも見ませんから、やっぱり今のほうが「いい時代」なんだと思います。最近思うんですけど、僕らの時代はもっと賢い子とバカな子に差があって、バカな子は本当にバカだったんですけど、今は全体的にレベルが上がってますよね。ある程度みんなできるから、本当の落ちこぼれは少ない気がします。
昔はバカがいっぱいいたからバカ学校も成り立っていましたけど、今はそのままだと経営が成り立たないからちょっとずつ賢くしていかないといけないんでしょうね。子どもも減ってきてるし。僕は埼玉育ちなんですけど、埼玉で有名なバカ学校を調べたらなくなっていたりして、なかなかだなと思って。
――「こいつバカだから」って平気で言える時代でしたよね。
土田：それがなくなったのもいいことですよね。きっとそういう悪い影響はテレビにあったのかもしれないから、今はテレビも言葉選びしなきゃいけない時代で、それも込みでみんなよくなってるんじゃないですかね。テレビはつまらないですけど。
――そうですね。常々いい落とし所はないものかなって思うんですが。
土田：ないですね。
――即答！
土田：インターネットの普及だと思いますが、誰だかわからない、力を持ってない人の意見が通る世の中になったのが、僕は一番でかいかなと思っています。前は権力がちゃんとある人、頑張って上に行った人の声が大きかったですけど、今は仕事もしてないかもしれないどこの誰だかもわからない人の声でもまかり通るから、無理ですね。相手は揚げ足取りに来ていて、それでもいいように作らなきゃいけなくなるから、つまらなくなるんだなと思います。
――昔のエンタメはいわゆる「プロの世界」でしたもんね。
土田：出ている人も作っている人もプロでしたね。視聴者の意見はあるけど、「いや、俺たちが面白いと思う番組を作る」「俺らの笑いがわかるならどうぞ」みたいな、多分テリー伊藤さんみたいなタイプが多かったと思うんですよ。今はなんか、視聴者が審査員気分でいるというか、作っている方も視聴者ばかり見てますよね。ほんと「文句あるならやってみろ」って話ですよね。M-1のネタにごちゃごちゃ言うなら、「ネタ作ってみろよ。舞台でウケたこともスベったこともない奴が、ごちゃごちゃ言ってんじゃねーよ」って思います。
――本当にそうですよね。
土田：ただ昭和もそういうのありましたけどね。巨人の原が三振すると「なんであの球打てねーんだよ」ってテレビに酔っ払ったおっさんが文句言ってましたから。子どもの自分は「お前、140キロの球打てんのかよ」って思ってましたけどね（笑）。
でもそんなおっさんの言葉は、世の中に発信してないじゃないですか。今はそれを世の中に発信できちゃうのが、大きいんだろうと思います。これだけ人口がいる中で、そういう発信している人はごく一部だとは思いますけど、めんどくさいなと思います。芸能界もこんな感じになるんだったら、最初からこの世界は来なかったですね。女にモテたいし、金ももらいたいからこの世界に来てるのに、話違うじゃないかって（笑）。
――あの頃は「時代の勢い」みたいなものもあったんでしょうね。
土田：そうですね。それは一番ですよね。高度成長期とかバブルとか、お金もあったし、なんかみんながイケイケドンドンな感じでしたからね。あれに勝るものは多分なくて、社会が勢いないのも問題なのかもしれない。ただ僕らはバブルの恩恵を受けてませんけどね。僕がお笑い始めた頃は、タクシーが捕まらないから1万円札を振ってタクシー止めたとかいわれてたバブルの頃ですけど、初月給500円でしたから。月収なのに、相方とわけると1人250円みたいな（笑）。
――土田さん自身はそれこそ今のような風潮に、どうチューニングしていきましたか？
土田：そういうのってあえて振り返らないとわからないんですよね。6、7年前のテレビなんか見ると、「まだこの時こんなこと言ってんだ」ってのがあったりしますから。きっと自分がもっと若かったら承認欲求もあって「もっと僕はこういうことできるんだ」「もっとこういう面白いことやりたい」っていろいろ戦ったかもしれないですけど、もう50歳すぎてますからね（笑）。
■●勉強しなかったからいろいろ鮮明に覚えている
――本書には土田さんが親しんだ昭和のアイテムがいろいろ紹介されているわけですが、それにしても、なぜこんなによく覚えているのでしょう。
土田：勉強しなかったからです。記憶力が本当にすごいってよく言われるんですけど、多分みんなのハードディスクの容量が一緒だとするならば、僕は勉強全くしてないから、アニメでもなんでも鮮明に覚えているんですよね。今、「アメトーーク！」で“○○芸人”やるときとかも、新しく見直さなくても喋れるんで、そういう意味では勉強しなくてよかったと思います（笑）。
――なんと！ 今の仕事にぴったりですね。
土田：本当にそう思います。そのかわり算数も何にもできないんで。ラジオやっていても漢字も読めないし、ひどいもんですよ。
――なにか本質的な「賢さ」があるんですね。
土田：「賢さ」を見せるのが上手なんですよ。だからクイズ番組とかで「賢い枠」とか言われると、「おいおい出身校、調べろよ。当時は埼玉県で2番目にバカな学校だぞ」って（笑）。
昔、『ヘキサゴン』って番組で20人くらいの出演者の中でお客さんが正解者を予想したとき、俺トップ3だったんですよ。実際やったら下から3番目で「羞恥心」よりアホで。だから世間って騙されるんだなと思いましたね（笑）。ほんと九九を子どもに教えるときも九九シートないとダメだし、ローマ字も読めないし。たまに子どもと「勉強しろとか言わなかったじゃん」って話になったときも、「でも俺は金稼いでるじゃん。だから生きる能力を得なさい」って話をしますね。
――確かに生きる能力ですね。
土田：あの頃は今より学力に差があったし、終身雇用で「いい会社に入って死ぬまでその会社に」って時代でしたけど、自分はいい会社には行けないし、高校出て働ける場所もたかが知れてたし、一攫千金狙うなら「この仕事しかないじゃん」って思いましたよね。何にも迷うこともなかったし、この仕事始めてからもうやめようと思ったことも本気で一回もない。だって他のことできませんから。「朝も起きれないしな」って当時思ってましたし。まあ今なんて何にもないのに5時台に起きちゃって、こんなに早起きになるとは思わなかったです（笑）。
■●「あの頃、こんなのあったね」「確かに、あったあった」みたいな本
――この本にはいろんな昭和アイテムがありますが、流行るスピードと勢いがすごかったですよね。口裂け女のような怪しげな噂も、インターネットもないのによくあんなに広がったと思います。
土田：結局、想像力ですよね。それじゃないとつまらないからね。あとは第二次ベビーブームの団塊ジュニア世代なんで、人口が間違いなく多いせいもあったと思います。
前に『アメーーク！』で「花の47年組」って企画をやらせてもらったときに、メイク室で品川庄司の品川が「僕らは僕らの同級生を相手に仕事をしていけばいい」って言ったんですよね。「え、どういうこと?」って聞いたら、「下の世代はどんどん人口が減っている。そいつらに媚び売ったり、頑張って若い子にわかってもらうようなお笑いをやったりするより、死ぬまで自分たちの同世代に向けてやっていったほうがいい」って。わからなくはないなって。
――この本のターゲットもまさにそうですね。
土田：そうですね。本当に同世代の人が友だちと話している感じっていうか。「あの頃、こんなのあったね」「確かにあったあった」みたいな本なんで（笑）。
――ちなみに土田さんはあの時代に戻りたいですか？
土田：いや、大丈夫です。ちゃんと経験したし。ただ戻りたいとかじゃないですけど、タイムマシンで過去に戻れるなら、中1に戻って部活をちゃんとやってみたいですね。中1の時に『夕やけニャンニャン』が始まっちゃって、それで部活もやらずにすぐ家帰ってテレビ見て熱狂して、「絶対お笑いやろう」みたいに思っちゃったんで。
だから子どもたちには「別にレギュラーになれなくてもいいから、部活をちゃんと6年間続けろ。俺の人生で唯一の後悔はそこなんだ」って言ってましたね。4人いる子どものうち3人は男なんですけど、そのうちの2人はずっとサッカー部やってて、高3の子がこのあいだ引退して、家にユニフォームが干してあったんですよ。なんかエモくて、俺は人生でユニフォームとか着たことないから「かっこいい」って、たくさん写真撮っちゃいました。
――それはよかったですね！ しかし部活をやめてしまうほど熱中するって…どうしてそこまでガッツリはまっちゃったんでしょう？
土田：性格だと思います。実は今年の1月からゴルフ始めたんですけど、もう上手ですから（笑）。本当に「100か0でいい」ってタイプなんで、「好きなことは100知りたいけど興味ないことは0でいい」と思っちゃってるんですよね。だからガンダムとかはベラベラ喋れたりするわけです。
――そしてそうした性格が、この本にもつながったわけですね。
土田：そうですね。そういえば、最近、あの頃のノリだなと思ったことがあって。僕がゴルフの番組に出させてもらったのを見た小中時代の同級生でゴルフやってる友達が「いよいよ土田がゴルフ始める！」ってアイアンセットをくれたんです。
俺はそいつらに「あきべえ」って呼ばれてるんですけど、「あきべえは中学校の時にブリヂストンのロードマン（スポーツ自転車）めちゃめちゃ大事にしてたじゃん。だからあきべえはブリヂストンが好きだから、ブリヂストンのアイアンセットにした」って。確かに俺、ブリヂストンのロードマンに中学の3年間乗っていましたけどね（笑）。
なんか「昭和」でエモいなと思ったし、それも彼の「記憶力」じゃないですか。なんで、ブリヂストンのアイアンセット、大事にしようと思ってます。
取材・文＝荒井理恵、撮影＝川口宗道