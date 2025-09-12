中国で、ある外国人教師が高速道路を走る車両の中で恐怖感を与える仮面をかぶって窓を下ろすという行動を取り、物議を醸している。

12日、香港サウスチャイナ・モーニングポストによると、8月末、中国杭州のある高速道路で仮面をかぶった人物が車の助手席の窓を下ろし、他の車両の人々をじっと見つめて恐怖感を与えるようにした。他の車に乗っていた市民がこれを発見してSNS（ソーシャルメディア）に動画を撮影・投稿して論争が大きくなった。

動画を投稿した市民は「窓を下ろして私たちを見つめていた」とし「わざとだったと思う」と語った。そして「車に一緒に乗っていた人は非常に驚いて気分が悪くなるほどだった」とも語った。

論争が広がると、現地警察が調査に乗り出した。仮面をかぶった人物の正体は、杭州のある学校に勤務する40代の外国人教師だったことが判明した。国籍は公開されなかった。

この教師は警察の調査で「車に座ってカバンを探していたら仮面を見つけ、面白がらせようと思ってかぶってみた」と話しているという。警察は「道路の安全に影響を与える可能性がある」と警告した。

教師は頭を下げ、高速道路で自分を目撃した市民に対しても謝罪の言葉を伝えた。

現地SNSでは「本当に危険だ」「高速道路でこのような行動は禁止すべきだ」「高速道路で驚いた人が運転中に制御を失う可能性もある」といった反応が続いた。