2026年2月から1日4往復で最多便数に

LCC(格安航空会社)のピーチが関西~ソウル（金浦）線を2025年12月4日から1日3往復、さらに2026年2月1日から1日4往復に増便することを発表しました。1日4往復となる2月以降、関西〜ソウル（金浦）線は同路線を運航する航空会社として同社が最多の便数となります。

【表】便利！これがピーチの「ソウル市内激近路線」新ダイヤです

金浦国際空港はソウル市内まで電車で約25分というアクセスの良さが特徴で、2025年4月就航以来、多くの利用者を獲得しているとのことです。また同社では、同じソウル圏内の仁川線もすでに1日4往復就航させており、これらをあわせると、関西〜ソウル線については1日8往復の体制となります。

なお、ソウル（金浦）線の増便を記念して、2025年9月11日正午から9月15日午後11時59分まで「国際線セール」を開催します。国際線15路線のミニマム運賃が対象で、大阪（関西）−ソウル（金浦）線は片道3000円からとなります。搭乗期間は2025年9月29日から2026年3月28日です。