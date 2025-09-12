心臓の痛みに耐えながら思い出したのは、交通事故で亡くなった幼馴染／10年前にタイムリープして幼馴染のお嬢様を助けたら許嫁になりました
『10年前にタイムリープして幼馴染のお嬢様を助けたら許嫁になりました』（じゅうぜん：原作、煎餅：漫画/キルタイムコミュニケーション）第1回【全6回】
日々の労働で限界を迎えたサラリーマン・榎並柊介は、ある日、胸の痛みに苦しみながら駅のホームで倒れてしまう。その時、走馬灯のように蘇ってきたのは、かつて交通事故で亡くなった幼馴染・夜宮日奈のことだった。柊介が後悔を抱きながら深い眠りにつくと、なんと彼は日奈が亡くなった10年前にタイムリープしていた。つらい人生を歩み、短い人生を終えた日奈の運命を変え、今度こそ幸せにするために柊介が動き出す――。限界社畜男の青春やり直しタイムリープラブコメ『10年前にタイムリープして幼馴染のお嬢様を助けたら許嫁になりました』の第1巻は9月12日に発売です！
