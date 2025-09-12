人気ユーチューバー・はじめしゃちょー（32）が12日に都内で行われた「PSA×スニダン パートナーシップ締結 発表会」に出席。先月30日に結婚を発表後初の公の場に登場した。

この日、秋葉原でスタートした世界最大のグレーディングサービス「PSA」を一足早く体験。“申請者第1号”というたすきを掛けて、笑顔で登場した。左手薬指には指輪が輝いていた。

報道陣の祝福の言葉に「ありがとうございます」と笑顔で「結婚報告会みたいになっちゃった」とおどける場面も。「幸せですか？」という問いかけには「幸せです！」とうなずき、左手薬指の指輪を指さして幸せムード満載だった。

昔から身近にあったカードゲーム。「PSA鑑定というものは昔から知っていて、ただ日本で申請が出せないっていうのも知ってて、自分からするとちょっと身近に感じれない遠い世界のものかなと思っていたんですけれども、それがなんと先ほど秋葉原で申請できました」と感無量の表情。

カードの申請は厳重な空間で行われたようで「無言でカードを出して、審査に出すためにケースに入れるとか…簡単だけど、厳重でしたね。ちょっと、入国審査みたいな感じですね」と振り返った。

8月30日に一般女性との結婚を発表。自身のインスタグラムでツーショットでのウェディングフォトを披露している。

はじめしゃちょー2012年8月に自身のチャンネルを開設。ユーチューバーとしての活動を始めるとチャンネル登録者数は1630万人にまでのぼり、日本を代表するユーチューバーとして人気を博している。