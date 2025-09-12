天木じゅん（2021年撮影） （C）ORICON NewS inc.

　グラビアアイドルの天木じゅん（29）が12日、自身のインスタグラムを更新。衝撃のハイレグ姿を披露した。

【写真】世界中が驚いた“トランジスタグラマー”天木じゅんの衝撃カット

　天木は、1995年10月16日生まれ、兵庫県出身。T149・B95・W59・H93（事務所公式より）の“トランジスタグラマー”なスタイルを武器に、グラビア界を席巻。自身の30歳の誕生日である今年10月16日に、6冊目の写真集『あまぽち』をリリースする。

　この日の投稿では、“衝撃角度”の白ハイレグで圧巻のスタイルを強調した写真を投稿。「写真集30冊券、あっという間に完売　ありがとうございます！　東京イベント、10冊券も残りわずかです！！」「初めましての方も、女の子も　大歓迎です」と、写真集イベントの告知とお礼をつづった。続けて「写真集　#あまぽち　発売日10月16日　30歳のお誕生日」「詳しく、リンクなど　あまぽち　ハイライトに残してます！」とアピールした。

　この投稿に、日本語だけでなく、英語や中国語など世界各国からコメントが殺到。「良く育った！最高です！」「超絶大胆、刺激的」「じゅんちゃんセクシー」など称賛のコメントが寄せられている。