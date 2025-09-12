“トランジスタグラマー”天木じゅん、“衝撃角度”のハイレグ 世界中から反響「超絶大胆、刺激的」「良く育った！」
グラビアアイドルの天木じゅん（29）が12日、自身のインスタグラムを更新。衝撃のハイレグ姿を披露した。
【写真】世界中が驚いた“トランジスタグラマー”天木じゅんの衝撃カット
天木は、1995年10月16日生まれ、兵庫県出身。T149・B95・W59・H93（事務所公式より）の“トランジスタグラマー”なスタイルを武器に、グラビア界を席巻。自身の30歳の誕生日である今年10月16日に、6冊目の写真集『あまぽち』をリリースする。
この日の投稿では、“衝撃角度”の白ハイレグで圧巻のスタイルを強調した写真を投稿。「写真集30冊券、あっという間に完売 ありがとうございます！ 東京イベント、10冊券も残りわずかです！！」「初めましての方も、女の子も 大歓迎です」と、写真集イベントの告知とお礼をつづった。続けて「写真集 #あまぽち 発売日10月16日 30歳のお誕生日」「詳しく、リンクなど あまぽち ハイライトに残してます！」とアピールした。
この投稿に、日本語だけでなく、英語や中国語など世界各国からコメントが殺到。「良く育った！最高です！」「超絶大胆、刺激的」「じゅんちゃんセクシー」など称賛のコメントが寄せられている。
