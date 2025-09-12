帝国の敗戦により、敵国に嫁ぐことになった令嬢。2週間後に控えた結婚式も白紙に／小国の侯爵令嬢は敵国にて覚醒する
『小国の侯爵令嬢は敵国にて覚醒する』（守雨：原作、西野まほろ：漫画、藤ヶ咲：キャラクター原案/主婦と生活社）第1回【全15回】
豊かな小国の宰相の娘として育った侯爵令嬢・ベルティーヌは、2週間後に結婚を控えていた。しかし、帝国が敗戦したことで賠償金を求められた王家は、引き換えにベルティーヌを敵国である連合国の代表・セシリオ将軍に嫁がせることを決める。ところが嫁ぎ先の敵国で待ち受けていたのは、セシリオからの結婚拒否と屈辱的な待遇。母国から見捨てられ、嫁ぎ先にも不要とされたベルティーヌは、身分を捨てて敵国で生きていくことを決意するのだった――。ウェブ投稿サイト「小説家になろう！」で年間ランキング入りの人気作『小国の侯爵令嬢は敵国にて覚醒する』は、敗戦国令嬢と敵将夫の誤解と取引から始まる恋物語です。
