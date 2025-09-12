9月11日、元モーニング娘。の石田亜佑美がInstagramを更新した。

【写真】2人寄り添って観光船からの景色を楽しむ姿なども公開

9月6日〜7日にかけて、同じ宮城県出身の元アンジュルム・佐々木莉佳子と共に、『石田亜佑美・佐々木莉佳子ファンクラブツアー in 仙台 〜伊達姉妹出陣〜』を開催した石田。

石田と佐々木は所属グループは異なっていたものの、2015年に開催された『Hello! Project ひなフェス 2015〜満開！The Girls’ Festival 〜』で披露した同郷ユニット“伊達姉妹”がきっかけとなり、今では大の親友なのだという。

そんな石田は、今回の投稿で、佐々木と開催したファンクラブツアーを振り返り、「2日間、すっごくいい天気に恵まれました」「最後のライブが終わった途端雨が降ってきたのは、 てるてる坊主がやり切ったからかなぁ..」とコメント。

そして、日本三景の一つである松島を巡る観光船を楽しむ様子や、お揃いのユニフォーム風衣装姿の佐々木と楽しげに笑顔を浮かべている写真などを複数公開した。

この投稿に対し、コメント欄には、「思い出の写真ありがとう！」「可愛すぎるオフショ」「爆イケめんこいが止まらねぇー」「最高」「本当この衣装髪型かわいい」といった声や、参加したファンらから、「余韻に浸れて幸せ」「すっごく楽しかったぁ」「伊達姉妹にまた会える日を楽しみにしています」などの書き込みが行われている。

2011年9月にモーニング娘。の10期メンバーとして加入した石田は、その後サブリーダーを務め、ダンスにおける中心的存在としてもグループをけん引。2024年12月に開催された『モーニング娘。’24 コンサートツアー秋 WE CAN DANCE !〜Blå Eld〜石田亜佑美 FINAL』をもって、グループおよびハロー！プロジェクトを卒業した。

画像出典：石田亜佑美オフィシャルInstagramより