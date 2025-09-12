ソニーは、Androidスマートフォン「Xperia 10 VII」を発表した。9月中旬以降、日本を含むグローバルで発売される。

背面デザインは先代モデルから変更され、レンズが横に配置された。レンズ周りの装飾はシンプルに抑え、よりフラットな印象に仕上げられている。

また、10シリーズとして初めて専用シャッターボタンを搭載。1シリーズとは異なり、半押しやAFロックはできないものの、長押しでカメラアプリを起動できる。そのほか長押しで動画撮影や、スクリーンショットを撮ることができる。

広角カメラのセンサーサイズは1/1.56インチに大型化され、低照度性能が向上し。ソニーは10シリーズ史上最高画質をうたっている。

ディスプレイは6.1インチ、19.5:9のFHD+ OLEDを採用。リフレッシュレートは120Hzに対応し、ブラビアの映像技術を取り入れることで、映画鑑賞に最適化された映像表現を実現している。

スピーカーには筐体振動を抑えるエンクロージャーを10シリーズとして初めて採用した。これにより端末表面の振動が抑えられ、よりクリアな音を届けられる。

Bluetoothの送信電力は従来比で2倍となり、音が途切れにくくなった。ヘッドフォン周辺の設計も見直され、LRチャンネルのクロストークが改善。音のクリアさや立体感、低域の迫力も向上している。

バッテリー容量は5000mAhで、4年間の長寿命設計をうたう。またOSは最大4回のバージョンアップに対応し、セキュリティアップデートも6年間提供されるため、長期間安心して利用できる。

大きさは約153×72×8.2mm、重量は約168g。カラーバリエーションはチャコールブラック、ホワイト、ターコイズの3色がラインアップされている。

チャコールブラック

ホワイト

ターコイズ

また、アクセサリーとして純正クリアケースも登場。好みのステッカーなどを挟んでカスタマイズでき、本体カラーに調和したグラデーションデザインと、黄変しにくい背面素材が特徴。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約153×72×8.3mm 重さ 約168g チップセット Snapdragon 6 Gen3 メモリー／ストレージ 8GB／128GB ディスプレイ 6.1インチ、19.5:9 FHD+、120Hz、OLED リアカメラ 16mm超広角 1300万画素、1/3インチ、FF24mm広角 5000万画素、1/1.56インチ、OIS フロントカメラ 800万画素、1/4インチ バッテリー 5000mAh 耐久性 IP65/IP68、Corning Gorilla Glass Victus2 外部ストレージ 最大2TB microSDXC