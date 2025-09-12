「海外なら提訴案件」m-floメンバー、リリース前の新曲流し“スタッフに怒られちまった”「あれは仕方ない」
m-floの☆Taku Takahashiさんは9月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。一部では喜びの声も上がる“失態”をしてしまったようです。
【投稿】Takuさんの“失態”とは？
「めちゃくちゃ素敵な曲聴けて嬉しかった！」「インスタライブでリリース前のリップスライムとの新曲かけて、スタッフに怒られちまった」と報告したTakuさん。未発表曲を流してしまったため一大事のように思われますが、舌を出した絵文字を添えて「テヘペロ」とつづっていて、深刻さはみられません。
「やりがち てへぺろ」といったコメントには、「やらかしてばかりだわ」と返信したTakuさん。ほかには、「あれは流すしかなかった！」「怒られた分周りに宣伝しますし、聞きまくります」「めちゃくちゃかっこよかったです！最高です！」「自分も一緒に怒られます」「テヘペロで許されるなら良かったです笑」「めちゃくちゃ素敵な曲聴けて嬉しかった！ありがとう」「Takuさんちょいちょい怒られてますね」「海外なら提訴案件」「あれは仕方ないです！」など、さまざまな声が上がりました。
「新曲をフライングでかけちまった」新曲が流れてしまったインスタライブとは、Takuさんが10日に告知していた「明日の20時くらいに、m-floについて大事なことをインスタライブで話そうと思うんだよね。よかったらチェックしにきて。アカウントは@takudj」のことでしょう。Instagramのストーリーズでも、「新曲をフライングでかけちまった。すまぬ スタッフたち！」と謝罪しています。今後、正式にリリースされる日を心待ちにしたいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
