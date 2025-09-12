埼玉県民が選んだ「住み続けたい駅」ランキング！ 2位「浦和」、初の1位は？【2025年最新】
大東建託は、埼玉県居住の20歳以上の男女4万9277人を対象に「住み続けたい街（駅）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住み続けたい街（駅）ランキング2025＜埼玉県版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答を中心に、2021〜2025年の累積（一部2020年の回答を含む）をもとに集計しています。
本記事では、埼玉県民が選んだ「住み続けたい街（駅）」ランキングを紹介します。
【20位までの全ランキング結果を見る】
居住者からは「徒歩圏で大体のものが揃っているので、便利だし、交通アクセスが良い」「コンパクトシティで住みやすい。自動車が要らない」といった声が多く寄せられ、便利で快適な暮らしが長く支持されていることがうかがえます。
「小、中学校も比較的そばにあったり、日用品、食品の購入も容易にできるので住みやすい」「スーパーや娯楽施設などへのアクセスが良い」といった居住者のコメントが示すように、利便性と愛着が共存する暮らしやすいエリアとして、高く評価されています。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
本記事では、埼玉県民が選んだ「住み続けたい街（駅）」ランキングを紹介します。
2位：浦和（JR京浜東北線）／評点68.2／偏差値77.1浦和駅は、都心や横浜方面へのアクセスの良さに加え、文化・教育・利便性のバランスが取れたエリアとして人気です。駅周辺には図書館、美術館、複合施設が整備され、商業施設も豊富にそろっています。現在、複合施設の建設を含む再開発が着実に進められており、今後の街の進化が注目される地域となっています。
居住者からは「徒歩圏で大体のものが揃っているので、便利だし、交通アクセスが良い」「コンパクトシティで住みやすい。自動車が要らない」といった声が多く寄せられ、便利で快適な暮らしが長く支持されていることがうかがえます。
1位：石原（秩父鉄道）／評点71.0／偏差値83.8石原（いしわら）駅は熊谷市に位置し、熊谷駅から2駅というアクセスの良さに加え、周辺にはスーパーや飲食店、スーパー銭湯などの施設も充実。高校が複数あり、学生を中心に活気ある地域です。また、近隣の熊谷駅からは新幹線も利用できるため、県外や遠距離の移動にも対応できる交通利便性の高い地域です。
「小、中学校も比較的そばにあったり、日用品、食品の購入も容易にできるので住みやすい」「スーパーや娯楽施設などへのアクセスが良い」といった居住者のコメントが示すように、利便性と愛着が共存する暮らしやすいエリアとして、高く評価されています。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)