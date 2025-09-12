「タオルの適度な重みが心地良いらしく、このまま寝た」

【話題のポスト】134.6万回表示、5.7万いいねの爛錺鵐海離螢薀奪ス姿瓩鮓る

そんな呟きと共に投稿されたワンコの姿が、Xユーザーたちをほっこりさせている。

2025年9月8日、Xユーザーの「ペレたん」（＠pelepeledog）さんが冒頭のつぶやきと共に投稿したのは、ソファの上に重ねられたタオル。

その下で、可愛いワンコが下敷きになってる。

どうやらこの状態がお気に召したようだが......いったい、なぜこんな状態に？

Jタウンネット記者は11日、飼い主の＠pelepeledogさんに話を聞いた。

重ねても、重ねても...

＠pelepeledogさんによると、タオルの下敷きになっているのは、シュナウザーとマルチーズのミックスの「ペレ」さん。

ちょっとビビりだけれど、穏やかで甘えん坊な3歳の男の子だ。

乾きたてのふわふわタオルが大好きなペレさんは、いつも洗濯物を畳むと、必ずその上に乗ってまったりしているそう。

そこで今回は、「逆に頭の上にタオルを乗せたらどうなるのか？」との思いで、＠pelepeledogさんが寝ているペレさんの頭にタオルを乗せてみたのだという。

「最初はすぐ逃げるかな？ と思いましたが、重ねても重ねても気持ちよさそうにうとうとと目をつぶるだけで、『変わった犬だな...』と思いました。新たな一面を発見できたようで嬉しかったです」（＠pelepeledogさん）

独特すぎるリラックス姿に、X上では5万7000件以上のいいね（11日夕時点）のほか、こんな声が寄せられている。

「気持ちわかるー！ちょっと重いのちょうどいいんだよねぇ」

「なんと可愛く愛おしい生き物」

「犬って挟まるの好きですよね」

「適度なお包みっぽいですねｗ」

「1番下は極上ふんわり長毛タオルだよね！？」