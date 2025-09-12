めっちゃ乗ってますけど... まさかの場所でくつろぐワンコに5.7万人ほっこり「気持ちわかる」
「タオルの適度な重みが心地良いらしく、このまま寝た」
【話題のポスト】134.6万回表示、5.7万いいねの爛錺鵐海離螢薀奪ス姿瓩鮓る
そんな呟きと共に投稿されたワンコの姿が、Xユーザーたちをほっこりさせている。
2025年9月8日、Xユーザーの「ペレたん」（＠pelepeledog）さんが冒頭のつぶやきと共に投稿したのは、ソファの上に重ねられたタオル。
その下で、可愛いワンコが下敷きになってる。
どうやらこの状態がお気に召したようだが......いったい、なぜこんな状態に？
Jタウンネット記者は11日、飼い主の＠pelepeledogさんに話を聞いた。
重ねても、重ねても...
＠pelepeledogさんによると、タオルの下敷きになっているのは、シュナウザーとマルチーズのミックスの「ペレ」さん。
ちょっとビビりだけれど、穏やかで甘えん坊な3歳の男の子だ。
乾きたてのふわふわタオルが大好きなペレさんは、いつも洗濯物を畳むと、必ずその上に乗ってまったりしているそう。
そこで今回は、「逆に頭の上にタオルを乗せたらどうなるのか？」との思いで、＠pelepeledogさんが寝ているペレさんの頭にタオルを乗せてみたのだという。
「最初はすぐ逃げるかな？ と思いましたが、重ねても重ねても気持ちよさそうにうとうとと目をつぶるだけで、『変わった犬だな...』と思いました。新たな一面を発見できたようで嬉しかったです」（＠pelepeledogさん）
独特すぎるリラックス姿に、X上では5万7000件以上のいいね（11日夕時点）のほか、こんな声が寄せられている。
「気持ちわかるー！ちょっと重いのちょうどいいんだよねぇ」
「なんと可愛く愛おしい生き物」
「犬って挟まるの好きですよね」
「適度なお包みっぽいですねｗ」
「1番下は極上ふんわり長毛タオルだよね！？」