俳優の寺島進（61）が11日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。独自の健康法について語った。

スタイル維持の話題になり、食事面は気にしないという寺島。「今日の最高気温が例えば35度だとするじゃん。そしたらわざと、14時ぐらいに35度に気温が上昇した時に、敢えて“訓練”じゃないけど」と切り出した。

そして、この健康法を自身のX （旧ツイッター）で発信する際は、「一般の人は真似しないでください」との注意書きを添えていることを断りつつ、「俺流の実践トレーニングは14時に出て、1時間ぐらい歩いてバーッと汗をかいて」と炎天下にウォーキングをすることを明かした。

さらに「その滝のような汗が流れたあとに、自販機の冷えた、水じゃなくて炭酸を頭にぶっかけるわけ」と続け、「もうさ、生き返るんだよね。これは心地いいわって」と告白。話を聞いていた女優の飯島直子は「飲むんじゃないんですね」と驚きつつ、「凄い、初めて聞きました。めっちゃ気持ち良さそうですね」と感心していた。