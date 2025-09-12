「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１２日、みどりスポーツパーク）

２４年日本選手権優勝のＳＣ軽井沢クラブが３大会連続五輪出場を狙う１８年平昌、２２年北京五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレと２度目の対戦で５−４で勝利。前日夜のフォルティウス戦に続き２連勝で通算２勝１敗とし、上位２チームによる決勝進出に前進した。

一進一退の攻防が続き、４−４で最終１０エンドへ。不利な先攻だったが、上野美が絶妙なドローを決めてナンバー１を作ると、ロコ藤沢の最終投のドローが流れて、１点スチールで勝負を決めた。前日は４−１３で大敗していただけに、上野美は「昨日は点差を広げられてしまっていた。接戦で攻め切って、最後に繋げていこうと確認していて、それができた試合だった。最後はイメージよく投げることができた」とうなずいた。連勝で決勝に前進。「まだまだ課題はあるけど、やることは一緒。気を抜かずにいきたい」と見据えた。

◆代表決定戦の方式

女子は３チームで１次リーグを行い、総当たりで２度ずつ対戦。上位２チームが当該対戦成績を持ち越して３戦先勝方式の決勝を行う。１次リーグで２戦２勝の場合は、あと１勝で代表に決まる。優勝チームが世界最終予選（１２月、ケロウナ）の代表となり、上位２カ国に与えられる本戦出場権の獲得を目指す。