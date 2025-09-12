Snow Man深澤辰哉＆目黒蓮、向井康二に感謝「先生になってくれていろいろ教えてくれた」
【モデルプレス＝2025/09/12】Snow Manの深澤辰哉と目黒蓮が、11日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜21：00〜21：30）に出演。向井康二に感謝する場面があった。
【写真】Snow Manサマソニバンコク出演の様子
この日の放送では、Snow Manが出演した「サマーソニック・バンコク 2025（SUMMER SONIC BANGKOK 2025）」についてトーク。深澤は「タイに行って現地の方と交流ができたのが嬉しかった」と口にし「康二が本当にすごかった！」と明かした。目黒も「すごかったですね、タイ語もね」と頷いた。深澤は、普段は自分がMCを務めることが多いとしつつ「康二に今回やってもらって、本当にすごく助かった」と向井に感謝。目黒も「タイ語でツッコめちゃったりするからね」と共感していた。
深澤は「自分たちが言いたいことを康二に相談して。ちゃんと発音とかを教えてくれたり。僕はボイスメモを録って、それをずっと」と告白。深澤は「康二のボイスメモ聞く？俺が言いたかった『君の彼氏になりたい』というのがあるんですけど、康二がちゃんとやってくれた」と向井のタイ語のボイスメモを流し「これを僕はずっと聞いて」と振り返った。目黒は「本当に、僕たちのタイ語の先生になってくれていろいろ教えてくれた」と回想。深澤は「本当に助かりました」と改めて向井に感謝していた。
深澤は海外にグループで行ったことについて「他愛もないトークみたいなのがすごく楽しかった」と回顧。目黒は「フェスっていうところに出るのも初めてで、フェスの空気感も感じられてすごく良い経験になりました」と明かし、深澤は「機会があったらたくさんこういうのに参加させていただきたい」と意気込んだ。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】Snow Manサマソニバンコク出演の様子
◆深澤辰哉＆目黒蓮、向井康二に感謝
この日の放送では、Snow Manが出演した「サマーソニック・バンコク 2025（SUMMER SONIC BANGKOK 2025）」についてトーク。深澤は「タイに行って現地の方と交流ができたのが嬉しかった」と口にし「康二が本当にすごかった！」と明かした。目黒も「すごかったですね、タイ語もね」と頷いた。深澤は、普段は自分がMCを務めることが多いとしつつ「康二に今回やってもらって、本当にすごく助かった」と向井に感謝。目黒も「タイ語でツッコめちゃったりするからね」と共感していた。
深澤は海外にグループで行ったことについて「他愛もないトークみたいなのがすごく楽しかった」と回顧。目黒は「フェスっていうところに出るのも初めてで、フェスの空気感も感じられてすごく良い経験になりました」と明かし、深澤は「機会があったらたくさんこういうのに参加させていただきたい」と意気込んだ。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】