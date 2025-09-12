小嶋陽菜、深夜のストレス発散法告白 指原莉乃「社長になっておかしくなってる」
【モデルプレス＝2025/09/12】元AKB48の小嶋陽菜が、11日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（毎週木曜よる11時〜）に出演。この日は、過去の放送で反響が大きかったゲストの未公開部分が放送され、小嶋が驚きのストレス発散方法を明かす場面があった。
【写真】小嶋陽菜、夜に外出するプライベート写真
現在は、社員100人以上を抱えるアパレル企業の社長を務めている小嶋。寝る直前まで「『仕事で次何しようかな』とか」仕事のことを考えているそうで、「スマホで色々探しながら寝落ちします」と話した。そんな多忙な日々を送る中、「TikTokは唯一心を無にする時間。マインドフルネスですね…仕事にもあまり関係ないから無心で見れる」とTikTokを見ることが心のゆとりになっていると口にした。
また、小嶋はTikTokの数ある動画や映像の中でも、ライブ配信されている渋谷スクランブル交差点のライブカメラ映像が「1番好き」と告白。ただ映像を見るだけでなく「深夜、人がいない時に行って映るんです」と自身もその場に映り込みに行き、「スクショして、さっしーに送るのがすごい好き」と自身が映った画像を元AKB48でタレントの指原莉乃に送っていたと明かした。
日頃から、社長として社員やお客様、数字などのことを「考えすぎて…全く考えたくないから『全く違うものを見よう』って思ったら、渋谷の配信者になっちゃって」と吐露。指原が「渋谷の自分が映ってるやつはもちろん、海外の24時間の定点の動画を送ってきて」と動物が集まるライブカメラ映像を勧められたこともあったと振り返りつつ「おかしくなってる、社長になって」と語りかけると、小嶋は「そうなんですよ」と笑っていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】小嶋陽菜、夜に外出するプライベート写真
◆小嶋陽菜、多忙な日々の中でTikTokが「唯一心を無にする時間」
現在は、社員100人以上を抱えるアパレル企業の社長を務めている小嶋。寝る直前まで「『仕事で次何しようかな』とか」仕事のことを考えているそうで、「スマホで色々探しながら寝落ちします」と話した。そんな多忙な日々を送る中、「TikTokは唯一心を無にする時間。マインドフルネスですね…仕事にもあまり関係ないから無心で見れる」とTikTokを見ることが心のゆとりになっていると口にした。
◆小嶋陽菜、驚きのストレス発散方法とは？
また、小嶋はTikTokの数ある動画や映像の中でも、ライブ配信されている渋谷スクランブル交差点のライブカメラ映像が「1番好き」と告白。ただ映像を見るだけでなく「深夜、人がいない時に行って映るんです」と自身もその場に映り込みに行き、「スクショして、さっしーに送るのがすごい好き」と自身が映った画像を元AKB48でタレントの指原莉乃に送っていたと明かした。
日頃から、社長として社員やお客様、数字などのことを「考えすぎて…全く考えたくないから『全く違うものを見よう』って思ったら、渋谷の配信者になっちゃって」と吐露。指原が「渋谷の自分が映ってるやつはもちろん、海外の24時間の定点の動画を送ってきて」と動物が集まるライブカメラ映像を勧められたこともあったと振り返りつつ「おかしくなってる、社長になって」と語りかけると、小嶋は「そうなんですよ」と笑っていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】