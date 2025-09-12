北村匠海、“東リベで救おうとした今田美桜”に「あんぱん」では救われた
俳優の北村匠海（27歳）が、9月12日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。映画「東京リベンジャーズ」で救おうとしていた今田美桜に、朝ドラ「あんぱん」では「人生をどんどん救われていく、という関係もすごく縁を感じました」と語った。
朝ドラ「あんぱん」に出演している北村匠海が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。「あんぱん」で共演した今田美桜がVTR出演し、今回の朝ドラで6度目の共演となるが「より絆が深まった感じ」と語った。
北村も、今田とは「1番有名なのはリベンジする映画ですかね。東京で」と、映画「東京リベンジャーズ」シリーズでの共演について切り出し、「不思議なんですけど、あの映画も僕は彼女の人生を取り戻すために、彼女を救い出すという話。今度（の『あんぱん』）は僕が人生をどんどん救われていくという関係も僕はすごく縁を感じましたし。僕も（相手役が）今田さんだと知ったらすごくホッとした所がありました。本当に戦友でしたね」と語った。
