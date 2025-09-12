３人組バンド「Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」が１２日、都内で「青森県・長野県合同 グリーンアップル大使任命式」に出席した。

バンド名にちなみ、青森県と長野県の青りんごの魅力を発信する大使に３人が就任。ボーカルの大森元貴は「まさかバンド名でこんなつながりを感じられるとは命名したときは思ってもいなかったです」と声を弾ませた。

ただ、大森はりんごアレルギーであることから、任命の連絡を受けた当時について「本当に何回も確認しました。僕が一番驚いてます」と苦笑い。バンド名を付けたときについても「フレッシュに初心を忘れず活動してきたいという思いでつけた名前なんですけど、りんごが食べられないの忘れてまして…」と明かした。

それでも、「食べられないですけど魅力を伝えていきたいです」と気合十分。「（バンドの）デビュー１０周年というタイミングで携わることができてうれしい。バンドという枠を超えて様々な活動がでれきばと思っているので、これを機にＭｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ、青りんごの魅力を伝えられるように精進して参ります」と背筋を伸ばした。

ギターの若井滉斗も「青りんごのようにフレッシュな気持ちを忘れず活動していけたらと思ってます」と意気込みを口に。長野県出身のキーボード・藤澤涼架は「魅力、おいしさをたくさんの方に知っていただきたいと思った。しっかりアピールしていきたいと思います」とうなずいていた。