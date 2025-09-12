日本相撲協会は１２日、東京・両国国技館で取組編成会議を開き、秋場所初日（１４日）の幕内と十両、２日目の幕内の取組を決めた。

初土俵から所要１２場所の新三役、西小結・安青錦（安治川）は初日に横綱・大の里（二所ノ関）の胸を借りる。初対決となった先場所は２日目に顔を合わせ、簡単に押し出されてしまった。課題の立ち合いをどう克服するかが注目だ。２日目は東前頭３枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）、大の里は４０歳の大ベテラン、東前頭筆頭・玉鷲（片男波）と対戦する。

先場所、途中休場の横綱・豊昇龍（立浪）は初日に玉鷲の挑戦を受ける。過去の対戦は豊昇龍の１０勝３敗。直近では６連勝している相手だが、立ち合いをミスすると墓穴を掘る可能性もある。２日目は苦手（過去の対戦は３勝１０敗）としている東小結・高安（田子ノ浦）と対戦する。

その他、大関・琴桜（佐渡ヶ嶽）は初日が西前頭筆頭・阿炎（錣山）、２日目が東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）。今場所が大関取りの場所となる東関脇・若隆景（荒汐）は初日に伯桜鵬、２日目に西前頭２枚目・王鵬（大嶽）とそれぞれ対戦する。

休場は東前頭１２枚目・尊富士（伊勢ケ浜）と東十両３枚目・遠藤（追手風）の２人となった。