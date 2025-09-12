今年の夏の甲子園に出場した、広陵高校で起きた暴行事件についてのSNS告発は、大きな波紋を呼んだ。騒動の中、1回戦を突破した同校はしかし、2回戦を辞退すると決断。その際、会見を開き、辞退の理由について、「SNSで虚偽情報や誹謗中傷があり辞退せざるを得なくなった」という趣旨の説明を行った。

また、自民党による参院選の敗北を総括する文書においても、「外国製botによる虚偽情報拡散、各種SNSでの切り抜き、デマの蔓延」などをその理由にした。

上記二つの件について、確かにSNSの影響が全くなかったとは言わない。とはいえ、何でもかんでも「SNSのせい」にし過ぎではないだろうか？ こうした動きの背景には、テレビ・新聞社・出版社といういわゆる「オールドメディア」や、都合の悪い言論を封殺したい政府・政党・権威・企業を含めた組織がSNS規制を強めようとしている流れと連動しているように見えて仕方ない。【中川淳一郎／ネットニュース編集者】

ネットを悪く言ってください

私自身、ネット業界には24年間ほど身を置き、その発展を見続けてきた。一方で、オールドメディアからのアプローチも多数あった。それは私がオールドメディア側である博報堂の出身で、かつ、様々な紙の雑誌の仕事をし続けてきたという経緯が大きい。そのうえで、さらに拙著『ウェブはバカと暇人のもの』を含め、書籍でインターネット言論のしょうもなさを書き続けたため、勝手にオールドメディアの人々が私を味方だと思ったのである。

なんでもSNSのせい？

オールドメディアの人々は、ネット規制をする動きに賛同しているだろう。何しろ、この24年間、ひたすら「我が社の収益減はネットのせい」と言い続けてきたのだから。そのうえで、「我々は裏取りをし、専門家の意見を聞き、校閲部門を含めダブル・トリプルチェックをしていて信頼性がある。ネットの便所の書き込みとは違うのです！」を言い続けてきた。

私自身が2010年代前半にオールドメディアから重宝されたのは、広告会社出身かつ雑誌編集者であるのに、ネットに対してネガティブなことを書く人間だったからである。いや、違う。私はネットの可能性は評価しつつも、ネット業界の人々が「インターネットがあれば、『知識』が弁証法のように昇華する『ウェブ2.0』の世界がやってきて人類が進化する」的なユートピア思想を抱いたことに疑念を抱いただけである。

ネットがあろうがなかろうが、バカはバカだし、人間の本質は変わらない。ただし、その流れに乗れて成功する少数派は誕生する――これが主張だったのだが、オールドメディアの人々は私を単なるアンチネットの論客だと認定した。そこから先は様々なオールドメディアの人間から「ネットを悪く言ってください」と要求された。

一番覚えているのは、毎日新聞の記者からの取材である。ネット世論のあり様について取材依頼をしてきたのだが、途中から怪しい空気を感じた。こんな質問をしてくるのだ。

「やっぱネットの情報は、真偽不明の情報を繋ぎ合わせて陰謀論を作っていくのですよね？」

「やっぱ中川さんは、出版業界にいたから、出版社の方がクオリティの高い記事を出せると思ってますよね？」

「やっぱ、素人が好き放題書くネットは、新聞や雑誌、テレビより信頼性がないですよね？」

この「やっぱ」から始まる質問にはいい加減辟易してきた。この記者は質問をする体で「はい」と言わせたいだけなのだ。「はい」と言ったら私の発言として「ネットの情報は、真偽不明の情報を繋ぎ合わせて陰謀論を作っていくのです」の言質を取ったことになる。「それは社会にとって良いことではないですよね」という質問に「まぁ、あまり良くないですよね。ただ、真偽を自ら把握するだけの審美眼は必要です」と答えたら、さらに悪化する。

規制を強めなければならない

「ネットの真偽不明の情報は良くない」だけを切り取ることができるのだ。自民党はネット情報の「切り取り」を問題視したが、そんなものはオールドメディアだって昔から常套手段として利用していた。

私自身は、「真偽不明の情報」はオールドメディアにこそあり、その情報をベースにSNSで異論を発信する者を封殺したとすら思っている。その代表例はコロナ騒動である。結局、政府を含めた権力側、製薬会社、メディア、儲けたい医療業界がコロナにビビる大衆を利用し、それこそファクトチェックも何もない結論ありきの権威に都合の良い情報を出し続け、異論をSNSで述べる者を封殺してきたのだ。むしろオールドメディアや権威の方が、おかしいではないか。具体的に挙げよう。ここではワクチンについてだけ述べる。他にもマスクやアクリル板、緊急事態宣言を含めた感染対策についても言いたいことはたくさんあるが、あくまでもワクチンに絞る。

「ワクチンは感染予防効果がある」と厚労省もメディアも医者も喧伝した。そして「ワクチンは切り札」とも言った。SNSに巣くう医者連中は「7割が2回打って元の生活を取り戻そう！」と煽った。だが、2021年2月のワクチン接種開始後に陽性者が激増したではないか。厚労省のデータを見てみよう。

第3波（2020年12月1日〜2021年2月28日）の陽性者は6万8477人。多くの人が2回以上ワクチン接種した後の第5波（2021年7月1日〜9月30日）は、20万2262人。2回のワクチンを国民の約80％が打ち、3回目も開始した第6波（2022年1月1日〜3月31日）は84万3165人、第7波（2022年7月1日〜9月30日）は147万9005人。

なんでこんなにワクチン打っているにもかかわらず、陽性者が増えるのか。「感染予防効果がある」が明確に嘘だったことが明らかになり、厚労省は、2022年4月以降、ワクチン接種回数別の陽性者数の発表をやめた。理由は、「非接種者の方が感染しないから」である。結局ワクチンブースター接種先進国である日本は2022年、「実数」で17週間、世界1位の陽性者数を記録することになる。

しかし、政治家・医者は「ワクチンはメリットがデメリットを上回る」とオールドメディアを使って喧伝し続け、SNSで疑問を呈すると「陰謀論です！」「この人々は反ワクの低学歴の低年収です！」とネガティブキャンペーンを続けた。さらには「SNSでは陰謀論がまかり通り、正しい情報が伝わらない。規制を強めなければならない」といった論調に持って行こうとした。

懐疑的な気持ちで接してほしい

明らかに、規制したい側の方が嘘をついている。ついに政府・オールドメディアは突然「ワクチンの効果は元々重症予防効果だった」と言い出した。厚労省の資料にも最初から「感染予防効果」はあったし、専門家もオールドメディアに出演し、「感染予防効果」は言っていた。しかも、岸田文雄首相（当時）ですら、「感染そのものを防ぐ効果」と言っていた。

権力者とオールドメディアが2025年にしきりとSNSのことを諸悪の根源扱いしているが、彼らの方がフェイクを垂れ流してきたと言わざるを得ない。SNSのせいにするのではなく、自分らの問題に向き合うべきだ。自民党の敗北は、政治とカネの問題、庶民の暮らしが向上しないこと、石破茂氏よりも安倍晋三氏の方が魅力的だったと考える人が多かったからであり、広陵高校については、単に暴力騒動がヒドかっただけ。なんでもかんでもSNSのせいにするのはやめなさい。そして、その報告を信じる人は懐疑的な気持ちで大本営発表に接してほしい。

もはや、故・筑紫哲也氏が1990年代に「インターネットの書き込みは便所の落書き」と言った時代とは違うのだから。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

