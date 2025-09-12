総務省統計局が実施した国勢調査（令和2年度）によると、日本の核家族世帯は57.7％でした。こうしたなか、義理の親（子）とのつながりの希薄化やコミュニケーション不足により、義理の家族の関係性に悩んでいる人も少なくありません。特に、そこに「お金」が絡んだとたん、事態はさらに複雑化するようで……。義娘の“豹変”に悩む66歳夫婦の事例をみていきましょう。牧野寿和CFPが解説します。

定年時の貯金は7,000万円…元公務員の“勝ち組”夫婦

66歳の夫Aさんと同い年の妻Bさんは、都内の戸建住宅に住む元公務員の夫婦です。昨年の年度末に2人とも定年退職して、1年余りが経ちました。

現在の年金収入は夫婦で月34万円と、生活費は年金で賄えています。また貯蓄は、夫婦の退職金を含めて7,000万円。自宅の住宅ローンは完済しています。

筆者は、夫婦が退職する前に、夫婦が決めた退職金を含めた貯蓄の使い方や、家計支出の改善などの相談を受け、夫婦と一緒に考えました。

その結果、貯蓄はほぼ夫婦の希望通りに、自宅内に手すりの設置や段差の解消、風呂、トイレ、洗面所などのバリアフリー化リフォームを行ったほか、今後、介護や看護が必要になった時の費用をはじめ、車の買い替え、国内外の旅行、ひとり息子の住宅購入資金の援助などの費用、それに想定外の支出ための予備費と、しっかりと使い道を決めていました。

また、家計の支出も、現在加入中の保険の保障内容やサブスクなど定番の見直しを実施。これにより毎月の支出額の削減を図るなど、定年後の家計の準備は完璧です。

義娘とは“割り切った”お付き合い

夫婦には、都内の商事会社に勤めるひとり息子のCさん（36歳）がいます。Cさんはある銀行にフルタイムで勤める妻のDさんと7歳の子どもと、実家から車で約1時間の賃貸マンションで暮らしています。

A夫婦にとって義娘のDさんは、結婚以来夫婦にドライな対応で、実家に来るのはCさんと孫だけでした。

「まあ、最近の親戚づきあいなんてそんなもんか、大好きな孫と息子に会えればそれでいい」

義娘との割り切った関係性についても納得していたA夫婦。しかし、あるタイミングきっかけに、A夫婦は義娘との関係を悩むようになります。

A夫婦の定年退職後…義娘の態度が“豹変”

A夫婦ともに退職金が支給された直後のこと。

Cさんがふと「おやじたち退職金はいくらもらったのかな？」と言っていたのを思い出したDさんは、結婚後Dさんが勤める銀行に給与口座を変えてもらった、A夫婦それぞれの残高を確認。まさかの金額に驚きを隠せません。

「こんなにお金を持っていたなんて……。嫁として、銀行員として、このお金を減らさないように頑張らなきゃ。そのためには今からでも遅くない、信頼関係を構築して、義両親の資産管理を任せてもらおう」

それ以来、Dさんはことあるごとに義両親の自宅を訪れるようになりました。

「Dさんの態度が明らかにおかしい。もしかして、自分たちの退職金を狙っているのか……？」

A夫婦は、退職金が支給されてから頻繁に自宅を訪れるようになったDさんに不信感を抱きはじめます。

「敬老の日」の来訪を拒否

A夫婦がDさんに対して「ドライな付き合いも考えものだけど、急にあれだけ媚びを売られてもな」と話していた矢先のこと。DさんからBさんに電話がかかってきました。

「お義母さん、先日はどうも、今度の敬老の日にみんなでお祝いしたいのですが、ご都合はいかがですか？」

Bさんは一度やんわりと断るも、粘って引かないDさん。こちらの都合を無視して強引に約束を取りつけようとするDさんに対して、Bさんは我慢の限界を迎えました。

「あなた、いったいなにを考えているの？ 敬老の日を利用しないでちょうだい！」

Bさんは思わず声を荒らげ、来訪を拒否したのです。

「このままでは、自分たちの財産が義娘に乗っ取られるのでは」と心配になったA夫婦は、再び筆者のところへ相談に訪れたのでした。

義理の家族との“適切な距離感”とは

株式会社AlbaLinkが既婚者500人を対象にした「義両親との関係に関する意識調査」によると、義両親とうまく付き合うための工夫や心がけていることとして、1位は「距離感を保つ（114人）」、2位「プレゼントを贈る（100人）」の順でした。

また、ゼクシィ「彼親」110人アンケート『彼親の本音は？ 「お嫁さんとのこんな関係が嬉しい！」ランキング』では、息子の妻とは「適度な距離を保ちながらも、コミュニケーションは自然にとりたい」という親世代の本音のようだ。という調査結果がでています。

義理の親子には「適切な距離感」が欠かせないようです。ただし、その「適切な距離感」は家庭ごとに異なります。

A夫婦と義娘Dさんの「その後」

筆者は「退職前にお2人と決めた老後の支出計画は、順調に推移しているようです。Dさんも銀行員として、義両親のためになる提案をお持ちでしょう。ここは話だけでも聞いてあげてはいかがですか」とA夫婦に勧めました。

「そうか……まあ、そうですね、不要な提案ならきっぱり断ればいい」

こうしてA夫婦は、まずは義娘の話を聞いてみることにしました。

義娘との関係に“雪解け”の兆し

後日、Aさんから連絡がありました。

Aさんから「話を聞きたい」と連絡を受け飛んできたDさんに対して、AさんとBさんは「退職金を受け取った直後から態度が急変したことに対する不信感」を冷静に伝えます。

Dさんは、義両親の正直な気持ちを聞いて大きなショックを受けました。しかし、冷静に振り返ると、確かに義両親がそう感じてもおかしくないほど露骨な急変だったと反省。Dさんは一連の行動について謝罪したうえで、義理の娘として、また銀行員としてA夫婦の力になりたいと伝えました。

Dさんの真意を聞いたA夫婦は、すべてを信じたわけではないものの、現在進行中の老後の支出計画を見せながら​​「この計画に役立つ話をして欲しい」と伝え、ライフプランの立案を依頼したとのこと。

「自分たちのネガティブな感情も含めて、正直に伝えて良かった。何も話さないまま不信感ばかりが募っていたら、とてもじゃないが、家族の付き合いはできませんでした」

Aさんはしみじみそう話してくれました。

A夫婦とDさんのように、お金に関わる信頼は、一朝一夕で築くことはできません。相手を思いやる言動を通して、時間をかけて構築されていくものでしょう。

牧野 寿和

牧野FP事務所合同会社

代表社員