お笑いコンビ「博多華丸・大吉」博多大吉（54）が11日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。東大卒の新人マネジャーについて語った。

東大農学部卒だという博多華丸・大吉の新しいマネジャーの話題になり、大吉は「東大出て我々の現場マネジャーよ、まず国に申し訳ない」といい、華丸も「なんで（吉本興業に）行こうと思ったんやろね。今憧れる？お笑い」と共感。

大吉は「東大ってこの業界おるとけっこうおるやん、実は。でも冷静に考えたらとんでもなくない？友達で東大入ったなんかおらんし、親戚ももちろんおらんし」と語り、「大学に行くってことは将来の選択肢を手に入れることだから、大学行った方がいいって話あるやん。いい大学ほど選択肢広がるから。東大だから無限の可能性があったわけよ、卒業する時に。なりたい仕事入りたい企業。で、吉本」と苦笑いした。

大吉はさらに農学部出身であることに「昨今の米問題とか解決せないかんのやないん。いかに効率よく日本の米農家さんが収穫できるかとかさ」とツッコみ、華丸は「農業に対して違うなって思ったんじゃないの」と代弁していた。