“万博おばあちゃん”が歌声を披露 未体験だった…よしもと館カラオケ盆踊りに登場 テレビ放送へ
“万博おばあちゃん”こと山田外美代さんが、このほど大阪・関西万博（大阪・夢洲）「よしもと waraii myraii館」で歌声を披露した。この模様が、MBSテレビで15日放送の『よしもと新喜劇NEXT SP 残り1か月！大阪・関西万博の「コレだけは見とかなもったいないで」ツアー』（深1：04〜2：04）で放送される。
【写真】盛り上がる…よしもと館カラオケ盆踊り
月曜深夜放送の『よしもと新喜劇NEXT〜小籔千豊には怒られたくない』 のスピンオフ特番。「それ知ってるよ」というネタが増えてきた万博終盤だからこそ、2005年愛知万博以降全ての万博に通っている万博おばあちゃん”をはじめとする万博を知り尽くしたプロフェッショナルに特選情報を教えてもらう。
ロケでは、“万博おばあちゃん”が未体験だったというよしもと館のカラオケ盆踊り「盆踊りのアシタ」 で、 1970年万博のテーマソング「世界の国からこんにちは」を歌った。すっちー、松浦真也、井上裕介（NON STYLE）、トキ（藤崎マーケット）らも参加した。
さらに、『よしもと新喜劇NEXT』の初回から120回まで「SDGsソング」作り続けた吉本新喜劇の松浦が、万博＆SDGsをテーマにした歌「地球（おまえ）と笑っていたいから」を演奏した。
【写真】盛り上がる…よしもと館カラオケ盆踊り
月曜深夜放送の『よしもと新喜劇NEXT〜小籔千豊には怒られたくない』 のスピンオフ特番。「それ知ってるよ」というネタが増えてきた万博終盤だからこそ、2005年愛知万博以降全ての万博に通っている万博おばあちゃん”をはじめとする万博を知り尽くしたプロフェッショナルに特選情報を教えてもらう。
さらに、『よしもと新喜劇NEXT』の初回から120回まで「SDGsソング」作り続けた吉本新喜劇の松浦が、万博＆SDGsをテーマにした歌「地球（おまえ）と笑っていたいから」を演奏した。