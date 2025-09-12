罪を犯して服役した人が立ち直り、社会に戻れるように。今年、118年ぶりに改正された刑法の大きな狙いです。高松刑務所で、大学生と連携した再犯防止の取り組みが進められています。

さぬき再犯防止プロジェクトPROSとは…

（受刑者30代）

「僕は2回目（の服役）です、今回。覚醒剤の密輸ですね、はい」



「Q一度入ったけど、戻ってきてしまった、それは何が原因だったと思いますか？」

「流されやすい環境、僕は環境だと思いますね。まわりに悪い人間がいて、そこと仲良くしていたらうまいように扱われたり、いいように扱われたりして、今この現状にいるので。いままでのつながりを全部、出所したら断ち切って、二度と戻ってこないように、悪い人間とは断ち切って、一から頑張っていきたいなと思いますし、戻ってこないようにしようと思いますね」

高松市の中心部にほど近い、高松刑務所です。主に四国から、20歳以上、刑期10年未満の男性約550人が服役しています。

平均年齢は53.7歳。木工、印刷、洋裁などの刑務作業にあたりながら償いと更生の日々を積み重ねます。犯罪を繰り返す傾向にある者を収容する施設で、平均5.7回入所。主に窃盗や薬物だといいます。再犯防止は大きな課題です。

6月、香川大学の学生が縫製工場の見学に訪れました。「さぬき再犯防止プロジェクトPROS（プロス）」という学生団体のメンバーです。出所した人を孤立させないために地域で交流会を開くなど、「居場所と出番」作りに取り組んでいます。



（香川大学法学部教授 平野美紀副学長）

「犯罪をしたこと自体はよくないけれども、そこに至るいろんな背景があることを学生にもっと想像してほしいなと思って。全然考えたこともないような理由とか環境とか価値観とか、共感しなくてもいいんですけど、そういうのもあるんだというふうに受け止めることが視野を広げるし、やっぱり社会全体をよくすると思うので」

PROSは、昨年、高松刑務所などと連携し、受刑者の技術を生かしたエコバッグを企画。大学生協で販売してきました。この日は、改良のための打ち合わせです。学生と、縫製を担当する2人が顔を合わせました。



（学生）

「エコバッグをこうたたんだときにこういうふうにくくる、みたいなイメージなんですけど、どういうたたみ方をしたらいいかなというのをお聞きしたくて」

（受刑者）

「こう1回折ろうか。で、こうやってやったらちょうどスタンプが見えたりとか」「あ～」



エコバッグの折りたたみ方や、くくるゴムの長さ、色など、細かく意見を出し合いました。



（受刑者）

「またこういう機会を通して何かできるものがあればもっとやっていきたいなとも思いましたし」



（学生）

「エコバッグさぬっくを見た人に、どういう思いを伝えたいか？」



（受刑者）

「こういう細かいところをきれいにやっているな、とか。受刑者の人もこういうことができるんや、というのを思ってほしいな、とは。縫い目とかをちょっと見てほしいなとは」

再犯防止活動の難しさ

一方で、活動の難しさも突きつけられました。



（受刑者60代）

「再犯防止（の活動）やけど、自分、前回も出たんですけど、前回、自分の隣におった人は去年出所してめでたく。でも正月に捕まって、またここへ戻ってきた。再犯防止があんまり役に立ってなかった。数か月、数週間で帰ってきた。そんな現状です」

（受刑者30代）

「まわりの支えだと思いますね。ひとりだったら相談する人もいない、頼れる人もいないとなったら、人間って、ここに入っている人たちはやっぱり弱い人間が多いので、流されたりとか。そういう流されそうなときに止めてくれる人たちとか、しんどいときに相談できる人、そういうところがあれば、犯罪にいく前に我慢できるのかなと思いますね」



最初は緊張していた学生たち。受刑者と話して、思ったことは。



（学生）

「正直関わりづらい部分がある人たちなんだろうなというふうに勝手な偏見で思っていたんですけど、逆に今自分自身としては関わりやすいというか、普通に話す一般の人と変わらないイメージです」「受刑者が心の底から「変わりたい」と思っても、社会が変わらないと、その受刑者を受け入れる側が変わらないと何も変わらないと思うので、学生としてひとりでも多くの人が再犯防止の活動に力を入れることができたら社会は少しずつ変わっていくのではないかと信じています」

先週、学生たちが再び高松刑務所を訪れました。



「おはようございます」



打合せを経て完成したエコバッグをこの日、初めて手に取ります。



（学生）

「すごい技術の高さを感じます。マチもきれいに縫い合わされていますし、ゴムの位置などもバッグがたたみやすいようになっていて」「刑務所作業製品ってまだまだ使っている人が少ないと思うので、これだけ高い技術をもっているんだと感じていただきたい」

PROSが企画した証しのスタンプを自らが押して、製品を仕上げました。大学祭で展示、大学生協で販売し塀の中と外をつなぐきっかけにしたいと考えています。

縫製を手掛けた男性は、あと1年ほどで刑期を終え社会に戻ります。



（受刑者30代）

「今はもう不安しかないですね、やっぱり。6年以上経つので。（物価高で）お金の価値がちょっと変わってきているので、出所してからどんだけお金がかかるのかっていうのも不安ですし。お金がなかったら犯罪に走ってしまう人もいると思うので、自分がそうならないように、ちゃんとせなあかんなという不安がありますね」



平野副学長によりますと、刑法犯の認知件数はピーク時と比べて減少していますが、再犯者率は約5割、刑務所への再入所率が約6割と高止まりしていて、限られた一定の人が何度も刑務所に入る傾向が続いているということです。取材に応じた30代の受刑者は、「僕がいる工場を選んでもらってよかったなという気持ち。自分が作ったものを手に取って喜んでもらいたい」とも話していました。