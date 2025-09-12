「やったことないけど…」

元HKT48でタレントの村重杏奈がインスタグラムを更新。連続ドラマ出演を報告し、そのビジュアルを公開した。

「連ドラ出演決定！村重なのに青野になります すげーーーーー！！！！！すっげー！！！！！！！お話頂きまして嬉しくて舞い上がり」と書き込み、赤い柄のシャツにジャケット姿の大人っぽい雰囲気のショットをアップ。

10月2日放送開始予定のドラマ「おいしい離婚届けます」(中京テレビ)で前田公輝演じる弁護士・音喜多初を明るく支えるパラリーガルの青野梓を演じる。連ドラのレギュラーは初めてという。

「やったことないけど役作りとかしちゃおうかな！と思って 台本読んで自分なりに気持ちとか作って監督の所行ったら『え、全然村重のままでいいよ』と言われてズコー！！！！！！！ひっくりかえりました！！」などとつづっている。

この投稿にフォロワーからは「やばいね！ここまできたか〜」「かわいい！絶対みる！」「しげさんスゴいね」「その顔流石に女優すぎるよ」などの声が寄せられている。