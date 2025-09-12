アン・シネのスイングを見たハウスキャディが一言 「プロになってもいいくらいですね！」 それに対する面白い返事が話題に
アン・シネ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。ドライバーとアイアンでティショットを打つ姿を動画で投稿した。
【動画】キャディが絶賛したアン・シネのスイング【本人のInstagramより】
この日のシネはタイトな白の長袖トップスに黒のミニスカート。サンバイザー、リボンをあしらったハイソックス、シューズと全身を白と黒のモノトーンコーデでシックにまとめていた。ゴルフをしている姿をインスタにアップするのは久しぶりだったが、相変わらずしなやかで美しいスイングを披露。そして画面上には「キャディのお姉さん：プロになってもいいくらいですね！」「私：たまにそう言われます」と意外過ぎる会話を表示していた。動画を見た日韓のファンも「とても綺麗ですね」「現役を彷彿させる見事なスイングです」と絶賛。また画面上の文には「大笑いしました」、泣き笑いの絵文字とともに「（韓国ツアーの）メジャーチャンピオンだよ」。そしてコメント欄でも「プロになれるよ〜〜」とお茶目な声がかけられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
おヘソがチラリ、吉田優利がヨガ動画を公開 オープンウィークのお楽しみ投稿に渋野日向子や山下美夢有も「いいね！」で反応
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
メジャー仕様の難コースに挑む金田久美子 本塁打王を競う大谷翔平にあやかった攻略法を発見「今週のコースは本当にパーで十分です！」
稲見萌寧がフィギュアに!? 本物そっくりの姿に「欲しい！」の声続出「販売のご予定はないのかしら？」
【動画】キャディが絶賛したアン・シネのスイング【本人のInstagramより】
この日のシネはタイトな白の長袖トップスに黒のミニスカート。サンバイザー、リボンをあしらったハイソックス、シューズと全身を白と黒のモノトーンコーデでシックにまとめていた。ゴルフをしている姿をインスタにアップするのは久しぶりだったが、相変わらずしなやかで美しいスイングを披露。そして画面上には「キャディのお姉さん：プロになってもいいくらいですね！」「私：たまにそう言われます」と意外過ぎる会話を表示していた。動画を見た日韓のファンも「とても綺麗ですね」「現役を彷彿させる見事なスイングです」と絶賛。また画面上の文には「大笑いしました」、泣き笑いの絵文字とともに「（韓国ツアーの）メジャーチャンピオンだよ」。そしてコメント欄でも「プロになれるよ〜〜」とお茶目な声がかけられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
おヘソがチラリ、吉田優利がヨガ動画を公開 オープンウィークのお楽しみ投稿に渋野日向子や山下美夢有も「いいね！」で反応
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
メジャー仕様の難コースに挑む金田久美子 本塁打王を競う大谷翔平にあやかった攻略法を発見「今週のコースは本当にパーで十分です！」
稲見萌寧がフィギュアに!? 本物そっくりの姿に「欲しい！」の声続出「販売のご予定はないのかしら？」