◇バレーボール男子 世界選手権（9月12日〜28日、フィリピン)

32チームが参加する世界選手権の予選ラウンドが12日から開始。32チームが4チームずつ8つのプールに分かれての総当たりリーグ戦で、上位2チームが決勝ラウンド進出となります。

日本（FIVBランク5位）はプールG。初戦トルコ（同16位）、第2戦カナダ（同11位）、第3戦リビア（同75位）と対戦。日本が世界選手権でメダルを獲得したのは、1974年の3位が最後。51年ぶりの表彰台を目指す戦いとなります。

【予選ラウンド第1戦カード】

＜12日＞

◆プールA

フィリピン − チュニジア

＜13日＞

◆プールB

オランダ − カタール

ポーランド − ルーマニア

◆プールD

アメリカ − コロンビア

キューバ − ポルトガル

◆プールE

ドイツ − ブルガリア

スロベニア − チリ

◆プールG

カナダ − リビア

日本 − トルコ

＜14日＞

◆プールA

イラン − エジプト

◆プールC

アルゼンチン − フィンランド

フランス − 韓国

◆プールF

ウクライナ − ベルギー

イタリア − アルジェリア

◆プールHセルビア − チェコブラジル − 中国