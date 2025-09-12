【バレー男子】世界選手権の予選ラウンド開幕 日本はプールG カナダ＆トルコ＆リビアと対戦
◇バレーボール男子 世界選手権（9月12日〜28日、フィリピン)
32チームが参加する世界選手権の予選ラウンドが12日から開始。32チームが4チームずつ8つのプールに分かれての総当たりリーグ戦で、上位2チームが決勝ラウンド進出となります。
日本（FIVBランク5位）はプールG。初戦トルコ（同16位）、第2戦カナダ（同11位）、第3戦リビア（同75位）と対戦。日本が世界選手権でメダルを獲得したのは、1974年の3位が最後。51年ぶりの表彰台を目指す戦いとなります。
【予選ラウンド第1戦カード】
＜12日＞
◆プールA
フィリピン − チュニジア
＜13日＞
◆プールB
オランダ − カタール
ポーランド − ルーマニア
◆プールD
アメリカ − コロンビア
キューバ − ポルトガル
◆プールE
ドイツ − ブルガリア
スロベニア − チリ
◆プールG
カナダ − リビア
日本 − トルコ
＜14日＞
◆プールA
イラン − エジプト
◆プールC
アルゼンチン − フィンランド
フランス − 韓国
◆プールF
ウクライナ − ベルギー
イタリア − アルジェリア
セルビア − チェコ
ブラジル − 中国