バレーボール男子 世界選手権予選ラウンド組み合わせ

◇バレーボール男子 世界選手権（9月12日〜28日、フィリピン)

32チームが参加する世界選手権の予選ラウンドが12日から開始。32チームが4チームずつ8つのプールに分かれての総当たりリーグ戦で、上位2チームが決勝ラウンド進出となります。

日本（FIVBランク5位）はプールG。初戦トルコ（同16位）、第2戦カナダ（同11位）、第3戦リビア（同75位）と対戦。日本が世界選手権でメダルを獲得したのは、1974年の3位が最後。51年ぶりの表彰台を目指す戦いとなります。

【予選ラウンド第1戦カード】
＜12日＞
◆プールA
フィリピン − チュニジア

＜13日＞
◆プールB
オランダ − カタール
ポーランド − ルーマニア

◆プールD
アメリカ − コロンビア
キューバ − ポルトガル

◆プールE
ドイツ − ブルガリア
スロベニア − チリ

◆プールG
カナダ − リビア
日本 − トルコ

＜14日＞
◆プールA
イラン − エジプト

◆プールC
アルゼンチン − フィンランド
フランス − 韓国

◆プールF
ウクライナ − ベルギー
イタリア − アルジェリア

◆プールH
セルビア − チェコ
ブラジル − 中国