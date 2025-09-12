ガールズグループ「LE SSERAFIM（ル セラフィム）」のSAKURA（サクラ）が10日、自身のインスタグラムに「Chicago（シカゴ）」という短い文とともに写真数枚を公開した。韓国メディアのマイデーリーは12日「SAKURAが大食いに挑戦か？ シカゴで特大ピザ」の見出しで、米ツアー中のワンカットを伝えた。

メンバー5人が、アメリカンサイズの特大ピザ6枚の前で記念撮影した写真が話題となった。また、SAKURAは、シカゴの夜の街でのショットを公開。黒いトーンオントーンのコーディネートで、すっきりしながらも洗練された雰囲気を漂わせた。

同メディアはファンの反応について「ピザおいしそう」「私も入れてください」「ピザ1カ月分を食べたね」「本当にかわいい」「黒髪なんて、こんなにきれいなの？」などの声を取り上げた。

メンバーのHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）は書き込み欄に「ピザに埋もれて死んだ日」とコメントを残した。

LE SSERAFIMは11日(日本時間)にK−POPガールグループとしては初めて米テレビ局NBCの芸能番組「America's Got Talent（アメリカズ・ゴット・タレント）」にゲスト出演して話題を集めた。