ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は１０日（日本時間１１日）に大谷翔平投手（３１）の次回先発は１５日（同１６日）から本拠地で行われるフィリーズ３連戦のいずれかになると明かした。「体調不良があったし、登板を前倒しにもした。次は少し休養を挟みたい」

米スポーツサイト「ドジャース・ブルー」は１１日（同１２日）に大谷が同カード初戦で登板する可能性が最も高いと指摘。「２２日（同２３日）のシーズン最後の休養日の前日、２１日（同２２日）のジャイアンツ戦でもう一度投げられるからだ」と説明した。

フィリーズ３連戦の初戦に登板する理由は休養だけではない。ナ・リーグ勝率２位のフィリーズは絶対に勝たなければいけない相手だ。ポストシーズンでは各リーグの勝率上位２球団は地区シリーズからの出場となるが、３位以下はレギュラーシーズンが終了する２８日（同２９日）の２日後の３０日（同１日）のワイルドカードゲームからの戦いになる。避けるためには同３位のドジャースは４ゲーム差を逆転する必要があるのだ。また、リーグトップ５０本塁打のシュワバーを直接対決でねじ伏せることができれば、本塁打王争いでプレッシャーをかけることもできる。

また、ジャイアンツはここ１５試合で１１勝４敗と勢いに乗り、ワイルドカード圏内まで２ゲーム差に迫っているため、楽な戦いではない。その勢いを止めるための大谷先発は十分予想できる。復帰後初の中５日は気になるところだが、今季最後の本拠地７連戦の初戦に投げて、最終戦を締める。まさに適任だが…。