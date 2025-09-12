「あんぱん」前に北村匠海と5回共演、今田美桜「より絆が深まった感じもします」

女優の今田美桜（28歳）が、9月12日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。朝ドラ「あんぱん」で共演した北村匠海と「より絆が深まった感じもします」と語った。



朝ドラ「あんぱん」に出演している北村匠海が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。「あんぱん」で共演した今田美桜がVTR出演し、相手役が北村に決まる前は「1年間という長い撮影はこれまで経験したことがないので、どなたかな？ とドキドキしていた所もあったんですけど、北村さんだと分かった瞬間もう、ホッとして」と振り返る。



今田と北村は「あんぱん」の前に5回共演していた仲ではあるが、「もともとかなり信頼度が高かったのもありますけど、やっぱり、今回の『あんぱん』の撮影を通してより絆が深まった感じもしますし、本当に共に戦ったり歩んだりした戦友のような気持ち」と語った。