「あんぱん」ミセス大森、共に俳優・音楽活動する北村匠海とお互いねぎらう

Mrs. GREEN APPLE・大森元貴（28歳）が、9月12日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。北村匠海とお互いをねぎらい、北村から「やばい、俺泣きそう」と喜んでもらったと語った。



朝ドラ「あんぱん」に出演している北村匠海が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。「あんぱん」で共演したMrs. GREEN APPLE・大森元貴がVTR出演し、音楽活動もしている北村について「お互い頑張っているよね、という話をするというか。なかなかお互いそういうことを周りから言われなくなってきたので、『1年間同じ役をやるのすごいよ』とか『本当にがんばってるね』とかねぎらいの言葉をお互い掛け続けた感じですね。でも、それって実は新鮮な会話というか、役者さんってお芝居をすることが当たり前ですし、歌手も歌を歌うことが当たり前なので、褒めてもらえたりとか、評価するってなかなかもはやない、逆に失礼に値する話になっていくかと思うんですけれど、僕と匠海くんは年も近いし、わりとキャリアも似ているので『わかるよ！がんばっているよね、お互い』と言うと、匠海くんも『やばい、俺泣きそう』って言ってくれたりしました」と語る。



北村も大森について「言わずもがな、音楽において大天才・大森元貴は、歌が上手いことが当たり前となっているのを、僕も敢えて『本当にあなたの歌は素敵だよね』ということを伝え合ったりとか。わかっていないと口に出きないというか、近ければ近いほど意外と口にしなくなっていく本当のありがとうみたいな所を話していて」と語った。