2026年2月、星のコンジャンクションに何が起こる？《ZERO POINTプロジェクト始動！》手放したいものを語り合ったＸ「トークフェス」レポート

日本文芸社 スピ・占い部

「手放したいもの」について語り合った４人の占い師

2025年9月9日（火）20：00、同じ目的を共にする４人の著名な占い師が、出版社・日本文芸社が運用するXアカウント＜スピ・占い部＞に、集結した。

スペース開催が２回目となる今回は、題して「《ZERO POINTプロジェクト》手放したいものを共に考えるトークフェス」。

Ｘ https://x.com/NB_spi_fortune/status/1965269887204688021

この企画を共に育てているのは、占い師の 愛新覚羅ゆうはんさん、桜野カレンさん、真木あかりさん、miraimikuさん。私たちの生活や社会に大きく影響を及ぼす転換期として注目を集める、2026年に起こる「星のゼロコンジャンクション」とは？そして、４人の占い師が結集した理由とは？

プロジェクトの始まり

「2026年に向けて、何を手放せば、もっと軽やかに生きられるのか」。

そんな「問い」と「答え探し」を軸に立ち上がったのが、《ZERO POINTプロジェクト》だ。

これまで人のため社会のために懸命に生きてきた人や、社会的価値観に縛られて戸惑うこともあった人が、抱えている荷物や思い込みなどをいったん手放し、ゼロにしてみる。本来の自分に生まれ変わり、《ZERO POINT》の先に見えるものを、４人の占い師が読者と共に探していく試みである。

このプロジェクト名の由来となった《ZERO POINT》とは、2026年2月21日、土星と海王星が、牡羊座０度の位置で重なる＝ゼロコンジャンクションする星の配置のことだ。

牡羊座は12星座のトップバッター。その場所で、二つの大きな惑星がピッタリ重なるというイベントだが、実は大変珍しい現象で、歴史的にみても、今回の配置は社会的に多大な影響を及ぼす可能性を秘めている。

このドラマチックな転換期は、希望も試練も内包している。詳しくは占い師陣に筆を渡すべく説明が必要だが、わたしたち個人だけでなく、社会的な常識や生活様式に大きく影響をもたらす可能性があるからだ。時代の変わり目に振り落とされず、自分らしく生き抜くためには、変化を受け入れ、進化していくことが欠かせない。

共に乗り越える応援団として、この企画を推進中の占い師、 愛新覚羅ゆうはんさん、桜野カレンさん、真木あかりさん、miraimikuさん。称して《チーム リスタルテ》。リセット＆リスタートの「手放してから再出発」の意味と、この４人、そして皆さまと、それぞれの「人生のアート」を共に描いていく想いを込めた造語だそう。

占星術をはじめとした占術の知見を持つ彼女たちが、リセット＆リスタートのために「心の余白をどう取り戻すか」を多角的に考えるプロジェクトとして推進している。

プロジェクトの意義や活動内容は、noteをご覧ください。

（noteトップページ）

４人の共著書籍も決定!!

今回の《ZERO POINT》をテーマとした新刊書籍の発売も決定。

今後の日本文芸社の新刊情報に乞うご期待！

そして今回、９月９日に、Xスペースで「手放したいものを共に考えるトークフェス 」が開かれた。

思わず笑ってしまう“あるある”トーク

トークが始まると、「時間に追われる感覚」「つい背負ってしまう完璧主義」「SNSの通知に支配される自分」といった声が次々に飛び出した。

「わかる！」と頷きたくなる“あるある”が並び、プロの占い師でも、皆悩みがあること、これは手放したほうがよいかも！と思われることが共有された。

またそれぞれがもつ星座の特徴も交え、星読み集団らしいトークとなった。

中には、執筆中の失敗談をユーモラスに語る声もあり、笑い声があふれる場面も。

単なる不満や愚痴ではなく、自身のさらに「こうなりたい」という願いがにじむ言葉が印象的だった。

最後は、飛び込み参加で、Ｘ総フォロワー数12万人、SNSや書籍で大人気の「星読みコーチ だいき」さんもサプライズで招き入れられ、スペーストークが一気に熱を帯びた。

手放すことは、余白を生み、新しいエネルギーを取り込むこと

トークは徐々に深い方向へと進んでいく。

前回スペースで収集した手放しアンケートをもとに、「なぜそれを手放したいのか」「手放したら自分はどう変わるのか」。問いかけ合うことで、単なる“不要なものリスト”が“これからの生き方”へと結びついていくことが実感される場面も。

印象的だったのは、「手放すのは諦めではなく、新しい余白を生み出すことだ」という意見だ。

荷物を下ろすと両手が自由になり、視界も広がる。新しいエネルギーが流れ込んでくる。そんなイメージが会話の端々に重ねられ、次回予告を行い、トークフェスは終了した。



＜アンケートのご協力はコチラ＞

⇒ ８月８日募集・手放しに関するアンケート

⇒ ９月９日募集・手放ししたいことアンケート

それぞれ、愛新覚羅ゆうはんさんの龍の開運待ち受け画像、桜野カレンさんの龍の開運待ち受け画像をプレゼント中！

〆切：いずれも9月３０日迄

ぜひ、皆さまの手放しに関する気持ちをシェアください！ご協力お願いいたします。

＜次回予告＞

次回、第３弾スペース開催は、１０月１０日（金）２０：００。

先述のとおり、星読みコーチ だいきさんもゲストに交え、《ZERO POINT》に向けて、今必要なことを語らう!!

＜「チームリスタルテ」メンバー紹介＞

桜野カレン

桜野カレン(さくらのかれん)

ルノルマンカードを中心に、タロットカード、数秘術、紅茶占いなど幅広い占術の知識と実践技術を持つ占い師兼講師。特にルノルマンカードに精通しており、主催するルノルマンカード講座「ルノ塾」では、多数のルノルマンカードリーダーを育成。



著書には「いちばん使えるルノルマンカード占い」 「いちばんていねいなルノルマンカード占い」「いちばんおもしろいルノルマンカード」（日本文芸社）、「ルノルマンカードの世界」（駒草出版）があり、「いちばんていねいなルノルマンカード占い」は台湾でも翻訳版が発売され、好評を得ている。また、女性占いユニット「トリプルK」の一員として「はじめてのコーヒーカード占い」「続・はじめてのコーヒーカード占い」FCM合同会社）を出版しており、複数の占いコンテンツの監修も手掛けている。

ホームぺージ

https://sakuranokaren.com/

X

https://x.com/sakurano_karen

Instagram

https://www.instagram.com/sakuranokaren/



真木あかり

占い師

真木あかり(まきあかり)

学習院大学卒業後、フリーライター・会社員を経て占いの道に。モットーは「占いを使って、自分の人生を能動的に生きる」。問題解決が好き。『「ツイてない」 「もう無理」に効く占いと技術 ~不運の救急箱~』（集英社）、『タロットであの人の気持ちがわかる本』（説話社）、『真木あかりの超実践 星占い入門』（主婦の友社）、『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる』（ともに主婦の友社）、『金運星占い』（KADOKAWA）等、著書多数。『2025年下半期 あなたの運勢』など半期ごとの運勢シリーズは15作目。ほか「SPUR」「女性自身」「SPRiNG」等、女性誌での連載、アプリ監修、広告監修などを手掛ける。

Twitter：＠makiakari

Instagram：＠maki_akari

Blog：http://makiakari.hatenablog.com/





miraimiku （みらいみく）

【星を現実に活かす】占星術師／星よみカウンセラー

miraimiku（みらいみく）

明治学院大学卒。新卒で出版社に入社し雑誌編集者を２年→広告代理店でWEB制作職を４年→最終的には人材育成業界最大手・株式会社マイナビに１０年勤務。１６年の会社勤務を経て、２０１６年に占星術師として独立。

多彩なキャリアを活かし、キャリアデザイン（就職・転職・天職・適職・自己分析） に特化したテーマ、ホロスコープを用いた人材育成・人財発掘・才能発掘・能力開発（占星術×自己分析）に、もっとも力を入れている。



「正しい・正しくない」の議論、机上 の理屈、難しく高尚な学問としての占星術ではなく、何より現場に寄りそう占星術【星を現実に活かす】【身の丈サイズの占星術】を追求。自身のサイト『西洋占星術 の入口』で【Welcome to Astrology】をスローガンに掲げ、初心者の方に占星 術の魅力をわかりやすく楽しく知ってもらうことを最大ミッションとする。



現場での個人鑑定を最重要視しながら、講座や講演、「Ray」「美的」など女性誌の雑誌連載、WEB媒体の連載、LINEアプリなど占いコンテンツの監修も多数。



著書に『変えるのではなく、本来の自分を取り戻す はじめての「ホロスコープ自己分析」ノート』『人生後半戦の生き方戦略.～40歳からの大人の占星術～』(日本文芸社) がある。



公式サイト：【西洋占星術の入口 ～Welcome to Astrology～】

公式Ｘ：@miraimiku_bot

公式Instagram：＠miraimiku_astrology

公式LINE：月に１度の新月＆満月のメッセージ★限定配信中





愛新覚羅ゆうはん

作家・デザイナー・開運アドバイザー(占い・風水)・古神道研究家

愛新覚羅ゆうはん(あいしんかくらゆうはん)

中国黒龍江省ハルビン市生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。桑沢デザイン研究所卒、北京大学医学部中退。家系が信仰していたシャーマニズムの影響を受け超自然的存在との交信経験から、神智学や占いの世界に没頭。幼少期から備わっていた透視能力に加え、東洋・西洋あらゆる占術に精通し、古神道歴は20年以上。占い・風水師として20年で延べ25,000人以上を鑑定。

「人と運と暦」の関係性を独自に研究しながら、中小企業向けの講演会や中国古典を活かした企業研修、暦を活かしたセミナーや占いスクール、神社アテンド・古神道講座など主宰。2020年より陶器上絵付け作家「愛新覚羅蝱羗」として『水鏡 ～MIKAKAMI～』も手がけ、国立新美術館・赤坂迎賓館で作品展示をするなど多岐にわたって活動をしている。一般社団法人日本放送作家協会、一般財団法人日本中国文化交流協会、日本天文考古学会会員。

主な著書：「一番わかりやすいはじめてのイーチンタロット」「一番わかりやすいはじめての四柱推命」「手放すと開運！風水」「金運龍神風水」等、著書多数。

公式ホームページ(家系図出典あり)

https://aishinkakura-yuhan.com/

公式X

https://x.com/yuhan281

公式Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCYxfk0hJwXkDHqN_EE3qQyg