「SENSEKI」逼塞の蘭学者が失明を乗り越えて挑む国防のライフワーク

【孤独のキネマ】

『SENSEKI』

9月13〜19日 K's cinema新宿にて公開

（10時〜モーニングショー）

この映画を見て「人間、年を取っても活躍の場はあるものだな」と感じ入った。というより、老境とは長年の経験や知識をさらに伸長させる実りの時期なのだと感心させられたのだ。

主人公は幕末、下総国古河藩（現茨城県古河市）の家老だった鷹見泉石（1785〜1858年）。優れた蘭学者である。物語は彼が藩のお家騒動に口を挟んで主君から遠ざけられ、国元で隠居の身になった1946年に始まる。

蛮社の獄（1839年）など不穏な雰囲気が沈滞する中、泉石（たかお鷹）のもとには佐久間象山や勝海舟など、国の行く末を案じる者たちが参集。外国事情と海防政策に通じた泉石の知識に傾聴する。

その一方で泉石はライフワークともいえる地図の作成に一人黙々と努める。力を入れたのが蝦夷地の地図だった。朝から晩まで地図を描きつつ、学問の研鑽を励む泉石を不幸が襲った。視力が薄れ、盲目同然となったのだ。

家族の協力のもとに治療にあたる泉石。「目を使い過ぎてはならない」という医師の忠告にもかかわらず、地図作りに邁進する。失明の恐怖を経て嘉永2（1849）年に蝦夷地の地図は完成。その4年後、ペリーの艦隊が来航して国内は緊張する。さらにロシアのプチャーチンも押し寄せる。そのロシアとの交渉に泉石の作った地図は大きな価値を持った。このように荒々しい幕末のうねりの中、泉石は紆余曲折の後半生を送るのだった。

胸に響く論語の一言

泉石は当時の一流の知識人である。オランダ語、ドイツ語、ロシア語を学び、長崎のカピタンなどを通じて西洋、東洋の幅広い情報を収集。地図や書物など膨大な資料を集めた。カステラを自分で作り、コーヒーを入れて来客にふるまった。今風に言えばハイカラな通人である。

その上で「愚意摘要」なる意見書をしたためた。そこに書いたのは、諸外国の圧力にさらされた日本の将来を左右する先見的な提言だった。

主君の不興を買って隠居に追いやられたのが61歳の時。そこから73歳で死去するまでの12年間、泉石は逆境に甘んじることなく、常に日本の国際的状況を観察し、解決策を模索した。研ぎ澄まされた政治家の目と堅固な使命感を持っていたのである。

60代後半の筆者はこの映画を見て、「俺も頑張らなきゃ」と痛感させられた。あと何年生きられるか分からないが、鷹見泉石のように学び、事にあたって人から意見を聞かれるような立場でありたいものだと。

劇中、泉石は論語の一言を口にする。

「未だ生を知らず、いずくんぞ死を知らん」

見終わったとき、この言葉がずっしりと胸に響いたのだった。

（文＝森田健司）