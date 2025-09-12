◇カーリング 日本代表決定戦 第２日（１２日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）

女子１次リーグ（Ｌ）が行われ、五輪３大会連続出場を目指すロコ・ソラーレが、ＳＣ軽井沢クラブに４―５で敗れた。１次Ｌ３連勝はならず、２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選の日本代表決定戦進出は、お預けとなった。

１―０で迎えた第３Ｅ、相手のスキップ・上野美優が好ショットを見せ１―２のビハインド。第４Ｅからは連続ブランクエンドで折り返した。後攻の第６Ｅ、スキップ藤沢五月のテイクアウト・ショットで２点を加えて３―２。その後は１点ずつを取り合い、ロコ・ソラーレが４―４の後攻で迎えた最終Ｅは、上野が最後にドローショットを決め、藤沢のショットが決まらず。ＳＣ軽井沢クのスチールで、白星を挙げた。

女子は三つ巴の総当たりによる１次リーグを戦い、ロコ・ソラーレはフォルティウス（９〇７）、ＳＣ軽井沢ク（１３〇４）と２連勝を飾っていた。

◆ミラノへの道 女子は３チームによる１次リーグを総当たりで行い、２チームが決定戦へ。決定戦は１次Ｌでの対戦成績とあわせ、先に３勝したチームが日本代表に決まる。男子は２チームによる決定戦で、５試合のうち３勝したチームが代表決定。女子代表は１２月の世界最終予選（カナダ）で出場２枠をかけて、ノルウェー、米国、トルコ、エストニア、予備予選を勝ち上がった３チームの合計８チームと戦う。