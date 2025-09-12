フジテレビが「中居騒動」の幕引きに動き始めた。前社長らを提訴して“ケジメ”をアピールする裏で、裁判の行方については非情な結末も予想されている。

＊＊＊

【写真を見る】港浩一前社長の「1億超え」高級マンション

あえて個人では払えない額に設定

8月28日、フジは港浩一前社長（73）と大多亮元専務（66）の二人に対し、計50億円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。

フジ局員が解説する。

「二人については今年3月、いわゆる中居問題を巡って設置された第三者委員会公表の調査報告書内で、〈極めて『思慮の浅い』経営判断の誤りを犯し〉、会社法上の善管注意義務を怠ったと指弾されていました。法的責任の追及に向けた動きは、すでにこの時から始まっていたのです」

港浩一前社長と大多亮元専務

同報告書では、2023年6月に元タレントの中居正広氏（53）から同局の元女性アナウンサーが「性暴力」被害に遭ったと認定。港・大多の両氏は同年8月に報告を受けながら「プライベートな男女間のトラブル」と即断し、調査など必要な措置を一切講じなかった。

「関係者を震え上がらせた50億円という数字は、一連の騒動でCMスポンサーの離反が相次ぐなどして被った損害額約453億円の一部を請求したものです。あえて個人では払えない額に設定することで、新生フジの覚悟をアピールしたといわれます。生涯年収が“5億円を超える”とささやかれる二人にしても、それほどの蓄財があるはずもない。社内では“フジの黄金期を築いた功労者への仕打ちにしてはひど過ぎる”と同情する声も出ています」（同）

二人の“資産”

二人の主な資産として、港氏は都内・南麻布にマンションを、大多氏は台東区に一軒家を所有する。近隣の不動産業者によれば、資産価値はそれぞれ「1億〜1億5000万円程度」だという。

経営陣が訴えられる事態に備え、フジは役員等賠償責任保険契約を締結しているが、今回の訴訟は「保険適用の対象外」だとアナウンスされている。

企業ガバナンスに詳しい青山学院大学名誉教授の八田進二氏が言うには、

「二人の全財産を処分しても到底払えない額であり、通常であれば自己破産を迫られるケースです。しかし、双方ともに長期にわたる裁判を回避して、和解で終結する可能性が高いと思っています。フジ側も50億円を取り立てられるとは想定しておらず、海外ファンドや株主に向けたアピールといった面が多分にあると思われます」

気になる和解金額については、

「二人がギリギリ払える額を見極めていくはずで、請求額の数％、例えば1億円程度を上限として交渉が進むのではないでしょうか。“そんな甘い手打ちは株主が許さない”との声も出そうですが、和解金額を開示する法的義務はフジにはありません。ただし処分できる資産を全て処分しても和解額に達しなければ、やはり自己破産を選ぶことになるのでは」（同）

中居正広氏への提訴の可能性

過酷な裁判闘争が予想される中、注目を集めるのが、当時の経営ツートップの上に君臨した日枝久・前相談役（87）と、騒動の原因をつくった中居氏への提訴の可能性だ。

「第三者委の報告書でも、日枝氏の直接的な関与を指摘した箇所はなく、今後も訴えることはないでしょう。中居氏については、いろいろと情報が錯綜（さくそう）していて……」（前出のフジ局員）

フジテレビに中居氏提訴の可能性について尋ねると、

「外部の弁護士を交え検討していますが、（中略）被害女性Aさんへのご負担等を総合的に考慮すると、慎重に判断する必要があると考えています」（企業広報部）

生き残りを懸けて、フジも必死である。

「週刊新潮」2025年9月11日号 掲載