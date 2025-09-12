俳優の北村匠海（27）が12日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。同局の連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の共演者を絶賛した。

北村が「アドリブ大魔神」としたのは、朝ドラで共演中の「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴。北村は漫画家・やなせたかしさんモデルの柳井嵩を、大森は作曲家・いずみたくさんモデルのいせたくやを演じている。

「セリフの『ありがとう』一つをとってもいろんな角度で元貴くんが投げてくるから凄く面白かった。音楽のセッションをしているかのよう」と音楽活動をする2人だからこそできる掛け合いを回顧。「また早く芝居を（一緒に）したい。凄く魅力的な役者さん」と再共演を心待ちにした。

現場では同じボーカリストとして役者として活躍する同志として“ほめ合い”をしているという。「音楽において“大天才・大森元貴”は歌がうまいのが当たり前となっている。“本当にあなたの歌はステキだよね”と伝え合ったり」と告白。「お互い傷をなめ合うじゃなくてなで合うというか。（ほめられた時は）うれしかったです、新鮮で」と笑った。