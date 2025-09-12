渡邊渚、センスあふれる“手作りインテリア”披露「家の中はなんだか明るく輝いている」
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（28）が11日、自身のインスタグラムを更新。「カラフルな草花をたくさんつかって、アシンメトリーなスワッグを作ってみました！」と、手作りの“スワッグ”を公開した。
【写真】渡邊渚が披露したセンスあふれる“手作りインテリア”
スワッグとは、英語で「壁飾り」という意味で、ドライフラワーなどの花や植物を束ねて飾るインテリアのこと。渡邊はさまざまな種類の草花がバランスよく組み合わされた、オリジナルの作品を披露した。
投稿では「スワッグからもいい香りがするし、花瓶に生けているアマリリスからも華やかな香りがして、外は雨でどんよりしているけど、家の中はなんだか明るく輝いている」とうれしそうにつづり、「#家中お花だらけ」と明かした。
