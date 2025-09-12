厚生労働省は１２日、全国の１００歳以上の高齢者が今月１日時点で９万９７６３人になったと発表した。

前年より４６４４人増え、５５年連続で過去最多を更新した。女性が８万７７８４人と９割近くを占め、男性は１万１９７９人だった。

敬老の日（１５日）を前に、厚労省が毎年集計している。医療の進歩や健康意識の高まりを背景に長寿化が進み、１００歳以上の高齢者も増加を続けており、２０１２年に５万人を超え、今年は１０万人に迫った。

最高齢は、女性が奈良県の賀川滋子さん（１１４）。普段テレビを見たり新聞を読んだりして過ごすほか、デイサービスでは書道に励む。男性は昨年に続いて静岡県の水野清隆さん（１１１）で、相撲の実況中継を聞くのが楽しみという。

人口１０万人あたりの１００歳以上の人数は、全国平均で８０・５８人。都道府県別では島根県（１６８・６９人）が１３年連続最多で、高知県（１５７・１６人）、鳥取県（１４４・６３人）と続いた。３６年連続で最少の埼玉県（４８・５０人）など都市部で少なくなり、高齢化が顕著な地方との差が際立った。

今年度中に１００歳になった人、なる見込みの人は、海外在住者や永住外国人を含めて計５万２３１０人。前年度から４４２２人増え、過去最多を更新した。女性は４万４３４６人、男性は７９６４人で、政府からお祝い状と銀杯が贈られる。