ご長寿ナンバー１の都道府県は？100歳以上の高齢者ランキング　ワースト1位は36年連続で埼玉県

写真拡大

厚生労働省は9月12日、全国の100歳以上の高齢者が去年より4644人増え、9万9763人だった（※9月1日現在）と発表した。

老人福祉法が制定された1963年には全国に153人だった100歳以上の高齢者は、1981年に1000人を超え、1998年には1万人超えたが、まもなく10万人に達しようとしている。

厚労省は人口10万人あたりの100歳以上の高齢者の人数も発表している。

最も多かったのは島根県で168.69人と13年連続で1位だった。次いで高知県が157.16人で2位、鳥取県144.63人で3位だった。
一方で、100歳以上の高齢者が最も少ないのは36年連続埼玉県で、48.50人。次いで愛知県が53.00人、大阪府が55.44人だった。

なお全国平均は80.58人で、男女比で見ると、男性が12％、女性が88％だった。

「人口10万人あたりの100歳以上の高齢者」を比較した“ご長寿ランキング”は以下の通り。

1位　島根　　168.69人
2位　高知　　157.16人
3位　鳥取　　144.63人
4位　鹿児島　136.49人
5位　長野　　133.92人
6位　熊本　　132.82人
7位　山口　　125.37人
8位　長崎　　125.16人
9位　愛媛　　122.49人
10位　大分　　121.94人
11位　新潟　　120.91人
12位　山形　　118.60人
13位　宮崎　　118.59人
14位　山梨　　116.18人
15位　佐賀　　112.82人
16位　香川　　112.43人
17位　岩手　　112.14人
18位　徳島　　110.95人
19位　和歌山　109.20人
20位　富山　　107.32人
21位　秋田　　107.25人
22位　広島　　105.53人
23位　福井　　103.11人
24位　岡山　　103.00人
25位　福島　　102.93人
26位　北海道　102.26人
27位　石川　　92.71人
28位　奈良　　90.12人
29位　岐阜　　89.04人
30位　京都　　87.66人
31位　静岡　　85.77人
32位　三重　　84.69人
33位　群馬　　84.55人
34位　福岡　　84.35人
35位　青森　　82.32人
36位　宮城　　81.32人
37位　沖縄　　77.56人
38位　兵庫　　76.99人
39位　栃木　　75.38人
40位　茨城　　74.70人
41位　滋賀　　73.18人
42位　神奈川　58.38人
43位　東京　　57.48人
44位　千葉　　57.27人
45位　大阪　　55.44人
46位　愛知　　53.00人
47位　埼玉　　48.50人 