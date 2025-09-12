ミセスが小さな妖精“ミニミセス”に！淡麗グリーンラベル新Web CM＆メイキング映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEが出演する“淡麗グリーンラベル”新Web CM『GREEN LABEL ミニミセス篇』が公開された。

■CMの見どころ

『GREEN LABEL ミニミセス篇』では、Mrs. GREEN APPLEが小さな妖精“ミニミセス”に変身。妖精の3人が“淡麗グリーンラベル”の缶をピカピカに磨いたり、キャンペーンで当たるコラボグッズの周りに現れ、パーカーのワッペンを貼り付けたり、キーホルダーの上で歌うなど、楽しげに動き回る様子が描かれている。

3人の息の合った掛け合いが弾む、遊び心溢れる映像に注目だ。

あわせて公開中のメイキングでも、本編に収まりきらなかった3人の自然体のやりとりがたっぷり楽しめる。

■コラボグッズが当たるキャンペーンも実施中

11月12日23時59分まで、Web CMに登場したコラボグッズを含む景品が当たるキャンペーンが実施中。レシート有効期間内に対象商品を購入したレシートをキャンペーンサイトにアップロードすると、対象商品の購入本数1本につき、応募シールが1枚貯まる。応募シールの枚数に応じて、好きな応募コースを選択し応募すると、抽選でその場で賞品が当たる。

【賞品・当選者数】

・6本コース：サイン入りポスター/20名

・3本コース：コラボロゴ入りパーカー/70名

・1本コース：NFCタグ/1,000名

※キャンペーンの応募にはLINEアカウントが必要

※応募はWeb限定

※応募は20歳以上に限る

